Η Λίβερπουλ ήταν ακίνδυνη για 90 λεπτά στο Νότιγχαμ αλλά πέτυχε δύο γκολ στο τέλος με τον Μακ Άλιστερ, με ένα εντέλει να μετρά και να χαρίζει στους Reds το διπλό (1-0).

Τεράστιο διπλό στο Νότιγχαμ για τη Λίβερπουλ, που παρότι ήταν ακίνδυνη για 90 λεπτά, είδε τον Μακ Άλιστερ να σκοράρει δις στο φινάλε, με το ένα μόνο γκολ να μετρά και να χαρίζει στην ομάδα του Άρνε Σλοτ μια σπουδαία νίκη (1-0)! Ανώτερο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα το σύνολο του Βίτορ Περέιρα, που έχασε ευκαιρίες και στο τέλος έμεινε χωρίς βαθμό, με τη διαφορά από τη Γουέστ Χαμ και τη ζώνη του υποβιβασμού της Premier League να είναι μόλις δύο βαθμοί.

Ξεκάθαρα ανώτεροι στο πρώτο ημίχρονο οι γηπεδούχοι, που βραχυκύκλωσαν τους Reds και δημιούργησαν μπόλικες καλές ευκαιρίες. Στο τρίτο μόλις λεπτό, ο Άλισον σταμάτησε τον Χάντσον-Οντόι σε τετ α τετ, ενώ ο Άντερσον είχε σουτ άουτ στο 10'. Ο Βραζιλιάνος τερματοφύλακας είχε μία ακόμη επέμβαση σε σέντρα-σουτ του Χάτσινσον στο 40', ενώ ο Άντερσον αστόχησε εκ νέου στο 45', με το σκορ να μην ανοίγει πριν την ανάπαυλα.

Η Λίβερπουλ προσπάθησε να μπει καλύτερα στο δεύτερο μέρος, με τη Φόρεστ ωστόσο να απειλεί ξανά πρώτη με άστοχη κεφαλιά του Μιλένκοβιτς στο 49', ενώ πέντε λεπτά αργότερα ήρθε η πρώτη αξιόλογη φάση για τους φιλοξενούμενους, με τον Ορτέγκα να σταματά την εξ επαφής προσπάθεια του Τζόουνς. Ακολούθως, ο ρυθμός έπεσε, με τίποτα να μην προμηνύει τι θα γινόταν στο τέλος... Στο 90', ο Άινα έδιωξε πάνω στον Μακ Άλιστερ και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα, ωστόσο το τέρμα ακυρώθηκε καθώς η επαφή είχε γίνει με τον αγκώνα. Κι όμως, η Λίβερπουλ θα έπαιρνε, εντέλει, το διπλό, καθώς στο 90+7', ο Ορτέγκα απέκρουσε την κεφαλιά του Φαν Ντάικ και η μπάλα στρώθηκε στον Αργεντινό, που εξ επαφής λύτρωσε τους Reds και τους έδωσε ένα απίθανο διπλό!

Λύτρωση στο 90' για την Κρίσταλ Πάλας

Η Κρίσταλ Πάλας απειλήθηκε με μεγάλη γκέλα από τη Γουλβς, αλλά εντέλει πήρε τη νίκη, 1-0, εντός έδρας και μαζί μεγάλη βαθμολογική ανάσα. Καλός ο ρυθμός στο πρώτο ημίχρονο, με αμφότερους αντιπάλους να έχουν καλές στιγμές και τους Αετούς να βλέπουν το δοκάρι να στερεί το γκολ στον Πίνο στο 35ο λεπτό. Στο 42' δε, ήταν η σειρά των Λύκων να αγγίξουν το γκολ, με τον Αροκοντάρε να χάνει πέναλτι, καθώς ο Χέντερσον απέκρουσε την εκτέλεσή του. Στο 61' η αποβολή του Κρέιτσι άφησε με δέκα παίκτες τους Λύκους, με την Πάλας να πιέζει με΄χρι τέλους και εντέλει να λυτρώνεται με γκολ του Γκεσάν στο 90'.

Εμφατικό διπλό για τη Φούλαμ

Μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα, η Φούλαμ έβγαλε αντίδραση, νικώντας 3-1 εκτός έδρας τη Σάντερλαντ. Λίγα πράγματα από φάσεις στο πρώτο μέρος, με τον ρυθμό να πλήττεται από τους συνεχόμενους τραυματισμούς, που είχαν ως αποτέλεσμα να αντικατασταθούν αναγκαστικά οι Χεϊρτράουντα (12') και Μαντλ (39') για τους γηπεδούχους και ο Μπομπ (45+1') για τους φιλοξενούμενους. Τα πράγματα άλλαξαν άρδην στο δεύτερο μέρος, με δύο γκολ του Χιμένες (54', 61' πέν.) να δίνουν μεγάλο προβάδισμα στους Λονδρέζους. Οι Μαυρόγατες μείωσαν με πέναλτι του Λε Φε (74'), εντούτοις ο Ιγουόμπι διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα στο 85'.