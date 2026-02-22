Ο Βίτορ Περέιρα έκανε ντεμπούτο με τη Νότιγχαμ Φόρεστ στην Premier League χάνοντας στις καθυστερήσεις, όπως είχε κάνει και ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο!

Μπορεί η Νότιγχαμ Φόρεστ να ήταν ανώτερη στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα με τη Λίβερπουλ, ωστόσο οι Reds πήραν τη νίκη με buzzer beater του Μακ Άλιστερ σε ένα ματς με απίθανο φινάλε.

Κάπως έτσι, το ντεμπούτο του Βίτορ Περέιρα στον πάγκο της Φόρεστ σε αγώνα πρωταθλήματος (καθώς προηγήθηκε το διπλό ενάντια στη Φενέρμπαχτσε για το Europa League) συνδυάστηκε με ήττα στο τέλος, όπως ακριβώς είχε συμβεί και στην περίπτωση του Νούνο Εσπίριτο Σάντο.

Ο συμπατριώτης του Περέιρα είχε ντεμπουτάρει στη Νότιγχαμ στις 23 Δεκεμβρίου 2023 και είχε δει την ομάδα του να ηττάται 3-2 εντός έδρας από την Μπόρνμουθ, εκ νέου με γκολ στις καθυστερήσεις. Από τότε είχε να συμβεί κάτι ανάλογο, προπονητής δηλαδή να χάνει στο πρώτο του ματς με ομάδα της Premier League δεχόμενος γκολ από το 90' και μετά...