Νότιγχαμ: Η σύμπτωση στο ντεμπούτο Περέιρα και Εσπίριτο Σάντο
Μπορεί η Νότιγχαμ Φόρεστ να ήταν ανώτερη στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα με τη Λίβερπουλ, ωστόσο οι Reds πήραν τη νίκη με buzzer beater του Μακ Άλιστερ σε ένα ματς με απίθανο φινάλε.
Κάπως έτσι, το ντεμπούτο του Βίτορ Περέιρα στον πάγκο της Φόρεστ σε αγώνα πρωταθλήματος (καθώς προηγήθηκε το διπλό ενάντια στη Φενέρμπαχτσε για το Europa League) συνδυάστηκε με ήττα στο τέλος, όπως ακριβώς είχε συμβεί και στην περίπτωση του Νούνο Εσπίριτο Σάντο.
Ο συμπατριώτης του Περέιρα είχε ντεμπουτάρει στη Νότιγχαμ στις 23 Δεκεμβρίου 2023 και είχε δει την ομάδα του να ηττάται 3-2 εντός έδρας από την Μπόρνμουθ, εκ νέου με γκολ στις καθυστερήσεις. Από τότε είχε να συμβεί κάτι ανάλογο, προπονητής δηλαδή να χάνει στο πρώτο του ματς με ομάδα της Premier League δεχόμενος γκολ από το 90' και μετά...
90 - Vítor Pereira is the first manager to lose his first Premier League game of a spell in charge of a club due to a 90th-minute (or later) winning goal since Nuno Espírito Santo also did so with Nottingham Forest against Bournemouth in December 2023. Thwarted. pic.twitter.com/MtpJtEHEqz— OptaJoe (@OptaJoe) February 22, 2026
