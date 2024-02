Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε έφτασε τις 11 ασίστ μέσα στη σεζόν και ανέβηκε στην κορυφή των...σερβιτόρων της Μάντσεστερ Σίτι μέσα στη σεζόν παρότι έχει αγωνιστεί μόλις 12 φορές σε όλες τις διοργανώσεις!

Με μια μοναδική παράσταση, η Μάντσεστερ Σίτι διέλυσε εκτός έδρας τη Λούτον με 6-2 και προκρίθηκε στον επόμενο γύρο του FA Cup. Μπορεί ο Έρλινγκ Χάαλαντ να ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής με τα πέντε γκολ που πέτυχε, ωστόσο από κοντά βρέθηκε και ο Κέβιν Ντε Μπρόινε ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με τέσσερις ασίστ. Οι δυο τους έκαναν ό,τι ήθελαν, με τον Ντε Μπρόινε να πιστοποιεί για ακόμη μια φορά την κλάση του και το μοναδικό χάρισμα που έχει στο... σερβίρισμα.

Με τις τέσσερις ασίστ που έβγαλε απέναντι στη Λούτον, ο KBD έφτασε συνολικά τις 11 μέσα στη σεζόν, πιάνοντας κορυφή στη σχετική λίστα της Μάντσεστερ Σίτι για τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Το οξύμωρο ωστόσο με την όλη υπόθεση είναι το γεγονός ότι ο Ντε Μπρόινε έχει αγωνιστεί μόλις 12 φορές φέτος σε όλες τις διοργανώσεις με τη φανέλα των «πολιτών» λόγω του σοβαρού τραυματισμού που τον ταλαιπώρησε μέχρι και τον περασμένο Γενάρη!

Έτσι ο Ντε Μπρόινε ξεπέρασε τους Φόντεν και Άλβαρες που φέτος μετράνε από 10 ασίστ ο καθένας τους, έχοντας αγωνιστεί ωστόσο σε 37 και 35 παιχνίδια αντίστοιχα!

