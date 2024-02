Φανερά απογοητευμένος ο Έρλινγκ Χάαλαντ μετά την ισοπαλία κόντρα στην Τσέλσι απομάκρυνε την κάμερα από το πρόσωπό του μετά τη λήξη του αγώνα.

Η Τσέλσι έκανε χαλάστρα στη Σίτι, πήρε την ισοπαλία μέσα στο «Έτιχαντ» (1-1) και τής έκαψε το χαρτί του επιπλέον ματς, αφού ό,τι κι αν κάνει κόντρα στην Μπρέντφορντ, δεν θα μπορέσει να σκαρφαλώσει στην κορυφή της Premier League.

Ο Έρλινγκ Χάαλαντ είχε αρκετές προσπάθειες κόντρα στην ομάδα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο αλλά κατάφερε να βρει δίχτυα και μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, όταν η κάμερα βρέθηκε γύρω του για να καταγράψει τα συναισθήματά του, την έσπρωξε απομακρύνοντας τον καμεραμάν, φανερά απογοητευμένος τόσο από το τελικό αποτέλεσμα, όσο και από την απόδοσή του.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Erling Haaland was NOT happy at full time 😡



City drop points. He took it out on the camera. pic.twitter.com/SDT1bPclLj