Οι... καμικάζι της Τσέλσι έμειναν όρθιοι στο «Έτιχαντ» και απέσπασαν την ισοπαλία από την πρωταθλήτρια Μάντσεστερ Σίτι (1-1), χαρίζοντας παράλληλα στη Λίβερπουλ τη... μοναξιά της κορυφής της Premier League.

Μοιρασιά στο Μάντσεστερ και... χαμόγελα στο Μέρσισαϊντ! Η Τσέλσι έκανε χαλάστρα στη Σίτι, πήρε την ισοπαλία μέσα στο «Έτιχαντ» (1-1) και τής έκαψε το χαρτί του επιπλέον ματς, αφού ό,τι κι αν κάνει κόντρα στην Μπρέντφορντ μεσοβδόμαδα, δεν θα μπορέσει να σκαρφαλώσει στην κορυφή της Premier League.

Εκεί... στρογγυλοκάθεται πλέον η Λίβερπουλ, ούσα πλέον τέσσερις βαθμούς πάνω από την πρωταθλήτρια και τρεις πάνω από την Άρσεναλ. Γλίτωσαν την ήττα αλλά όχι και την γκέλα οι Σίτιζενς που έσωσαν τουλάχιστον τον βαθμό στο 83', με τον Ρόδρι να απαντάει στο τέρμα του Στέρλινγκ από το πρώτο μέρος.

Incredible drama at Etihad Stadium as Rodri rescues a point for Man City 👏#MCICHE pic.twitter.com/hMT7QfL0Q5