Την έγκριση της για την εξαγορά μεριδίου των μετοχών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τον Σερ Τζιμ Ράτκλιφ έδωσε η FA, με τον Άγγλο δισεκατομμυριούχο να αναλαμβάνει και επίσημα το 25% των «κόκκινων διαβόλων».

Εποχή Σερ Τζιμ Ράτκλιφ και με τη... βούλα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Σχεδόν μια ημέρα μετά την έγκριση της Premier League, η αγγλική ομοσπονδία FA είπε επίσης το μεγάλο «ναι» κλείνοντας οριστικά την υπόθεση.

Ο Άγγλος δισεκατομμυριούχος αναλαμβάνει και επίσημα πλέον το 25% των «κόκκινων διαβόλων» καθώς η έγκριση της FA ήταν το τελευταίο εμπόδιο για να σφραγιστεί με κάθε επισημότητα η εξαγορά του 25% των μετοχών του συλλόγου.

Η έγκριση αυτή αφορά την συμμετοχή της γυναικείας ομάδας των «κόκκινων διαβόλων» στην WSL. Ο Ράτκλιφ αναμένεται να αναλάβει το αθλητικό πρότζεκτ της ομάδας, καθώς φέρεται να επιθυμεί και την ανακαίνηση του «Ολντ Τράφορντ» ή ακόμα και το χτίσιμο ενός νέου γηπέδου.

🚨🚨| 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋: The FA have approved Sir Jim Ratcliffe’s 25% stake in Manchester United. pic.twitter.com/2sF9uLz2Xe