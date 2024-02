Η Premier League έδωσε την έγκρισή της για την εξαγορά μεριδίου των μετοχών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τον Σερ Τζιμ Ράτκλιφ. Απομένει μόνο μία έγκριση για να τελειώσει η μεταβίβαση.

Ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ πήρε το «οκ» για την εξαγορά του 25% της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και από την Premier League και πλέον βρίσκεται ακόμα πιο κοντά στην υπολοποίηση της μεταβίβασης αυτής.

Ο Άγγλος επιχειρηματίας περιμένει τώρα μόνο το «ναι» της FA προκειμένου να αρθεί και το τελευταίο εμπόδιο για την ολοκλήρωση και του τυπικού μέρους του deal. Η έγκριση αυτή αφορά την συμμετοχή της γυναικείας ομάδας των «κόκκινων διαβόλων» στην WSL ενώ υπάρχουν και άλλες μικρότερης σημασίας απαιτήσεις σχετικά με κανονιστικές ρυθμίσεις.

