Επίσημα παίκτης της Μπράιτον ο Ιμπραχίμ Οσμάν

Η Μπράιτον γνωστοποίησε πως ολοκλήρωσε την μεταγραφή του Ιμπραχίμ Οσμάν, ο οποίος θα προστεθεί στο ρόστερ της ομάδας από το προσεχές καλοκαίρι.

Η Μπράιτον ανακοίνωσε πως ο Ιμπραχίμ Οσμάν της Νόρτζελαντ θα είναι παίκτης των «γλάρων» από το ερχόμενο καλοκαίρι. Η αγγλική ομάδα συμφώνησε με τον δανέζικο σύλλογο, στον οποίο θα καταβάλλει το ποσό των 20 εκατ. ευρώ για να τον κάνει δικό της.

Ο 19χρονος Γκανέζος εξτρέμ υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2029 με τους «γλάρους». Την φετινή σεζόν έχει πραγματοποιήσει 29 συμμετοχές με την φανέλα της Νόρτζελαντ σκοράροντας τέσσερα γκολ και δίνοντας πέντε ασίστ στα 1.788 λεπτά που έχει αγωνιστεί.

Η πώληση αυτή αποτελεί την δεύτερη μεγαλύτερη στην ιστορία του δανέζικου κλαμπ, πίσω μόνο από κείνη που έκανε το περασμένο καλοκαίρι στέλνοντας τον Νουάμα στην Μόλενμπεεκ αντί 25 εκατ. ευρώ.

Η ανακοίνωση της Μπράιτον:

Albion can confirm an agreement has been reached with FC Nordsjaelland for the signing of Ibrahim Osman in summer 2024. 🤝