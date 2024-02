Το όνομα του Γιάννη Κωνσταντέλια «έπαιξε» δυνατά για την Μπράιτον, ωστόσο οι Γλάροι είναι έτοιμοι να ολοκληρώσουν τη μεταγραφή του - επίσης μεσοεπιθετικού και αντίστοιχα ταλαντούχου - Ιμπραΐμ Όσμαν από τη Νόρτζελαντ.

Τέλος στο... φλερτ της Μπράιτον με τον Γιάννη Κωνσταντέλια; Ίσως. Η Daily Express και ο - σπεσιαλίστας στα μεταγραφικά των Γλάρων - Τσάρλι Πάρκερ-Τέρνερ είχαν συνδέσει το όνομα του υπερταλαντούχου παίκτη του ΠΑΟΚ με τον αγγλικό σύλλογο, αναφέροντας πως πρόκειται για μια περίπτωση ποδοσφαιριστή, την οποία οι Άγγλοι εξετάζουν πολύ σοβαρά. Άλλωστε, πρόκειται για έναν σύλλογο που ειδικεύεται στο να επενδύει σε... wonderkids από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Στο ίδιο δημοσίευμα ωστόσο, τον πρώτο ρόλο είχε o Ιμπραΐμ Όσμαν, o 19χρονος ποδοσφαιριστή της Νόρτζελαντ, που παρουσιάστηκε ως ο βασικός στόχος για την Μπράιτον στη συγκεκριμένη θέση. Πράγματι, όπως μετέδωσε το Athletic, τα πάντα είναι έτοιμα για τη μεταγραφή του Γκανέζου στους Γλάρους, με τους Δανούς μάλιστα να εισπράττουν σχεδόν 20 εκατομμύρια ευρώ για τον «αστέρι» τους, που τον Ιούνιο θα ενσωματωθεί στο σύνολο του Ντε Τσέρμπι.

Brighton have reached an agreement with Nordsjaelland to sign Ibrahim Osman.



The Ghanaian forward has been pursued by a host of clubs but it is #BHAFC who have struck a deal — they have seen an offer worth around €19.5m accepted by Nordsjaelland.



More from @David_Ornstein