Τα πάντα είναι έτοιμα για την επίσημη ανακοίνωση των προσωρινών αποβολών και το λανσάρισμα των... μπλε καρτών από τo IFAB, όπως μετέδωσε η Telegraph.

Ένα βήμα πριν από μια τεράστια αλλαγή βρίσκεται το ποδόσφαιρο. Η ιδέα βρισκόταν στα... σκαριά εδώ και κάποιο καιρό και όπως φαίνεται πλέον απομένουν μόνο τα τυπικά για την ανακοίνωσή της, η οποία θα γίνει πιθανότατα την Παρασκευή (09/02)! Όπως μετέδωσε η αγγλική Telegraph, το IFAB - το Διεθνές Συμβούλιο Ποδοσφαίρου - που είναι υπεύθυνο για τους κανονισμούς έχει ήδη υπογράψει τα έγγραφα για την εισαγωγή των προσωρινών, δεκάλεπτων αποβολών που θα φέρουν κάτι από πόλο και... παίκτη παραπάνω στο ποδόσφαιρο!

Οι διαιτητές δηλαδή πλέον θα μπορούν να στείλουν στον πάγκο για δέκα λεπτά έναν ποδοσφαιριστή είτε για κάποιο κυνικό φάουλ, είτε για ανάρμοστη συμπεριφορά προς κάποιον ρέφερι.

EXCLUSIVE: Blue cards to be introduced for football sin-bins, with players removed from field for 10 minutes for cynical fouls or dissent



