Λευκή κάρτα: Η καινοτομία του πορτογαλικού ποδοσφαίρου που δεν τιμωρεί αλλά... επιβραβεύει (vid)

Την... πρώτη λευκή κάρτα στην ιστορία του ποδοσφαίρου ανδρών αντίκρισε ποδοσφαιριστής της πέμπτης κατηγορίας στην Πορτογαλία, τη χώρα που εισήγαγε αυτόν τον νέο και ιδιαίτερο κανονισμό.

Γράφει ιστορία η Πορτογαλία με έναν πρωτάκουστο κανονισμό! Οι κίτρινες και οι κόκκινες κάρτες βγαίνουν από τα τσεπάκια των διαιτητών κατά κανόνα για να τιμωρήσουν, ωστόσο οι Ίβηρες αποφάσισαν να προχωρήσουν σε μια δική τους καινοτομία. Στη... λευκή κάρτα, συνώνυμη της αναγνώρισης και της επιβράβευσης.

Κι αυτή, σε επίπεδο ανδρών, βγήκε για πρώτη φορά στο παιχνίδι της Ουνιάο ντε Μοντεμόρ με τη Αλσατσοβένσε για την πέμπτη τη τάξει κατηγορία. Ο Κάρλος της πρώτης βρήκε την μπάλα μπροστά μέσα στην περιοχή και είχε την ευκαιρία να σκοράρει από θέση τετ α τετ. Ο αντίπαλός του ωστόσο που έχασε την κατοχή της επειδή τραυματίστηκε έπεσε στο έδαφος κι εκείνος επέλεξε να μην εκτελέσει αλλά να βγάλει την μπάλα πλάγιο. Στη συνέχεια μάλιστα, τον βοήθησε να βγει και από το γήπεδο.

Here’s something you don’t see every day.. the white card! pic.twitter.com/DnV36cJjgf