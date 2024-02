Στην Άρσεναλ και στο κέντρο της άμυνας της U18 των «κανονιέρηδων» αγωνίζεται το next big thing της Αλβανίας, Μαλντίνι Κατσούρι, ο οποίος έχει πάρει το όνομα του από τον «θρύλο» της Μίλαν, Πάολο Μαλντίνι.

Αντίστροφα για το Euro της Γερμανίας μετράνε στο στρατόπεδο της Αλβανίας. Ο Σιλβίνιο καταστρώνει ήδη τα πλάνα του για τη μεγάλη διοργάνωση, με τον Βραζιλιάνο ωστόσο να έχει ξεκινήσει ένα ευρωπαϊκό tour, παρακολουθώντας ποδοσφαιριστές που θα μπορούσαν να απασχολήσουν την εθνική ομάδα της Αλβανίας στο άμεσο μέλλον.

Ο τεχνικός της γειτονικής χώρας βρέθηκε πρόσφατα στη Γερμανία για να παρακολουθήσει και να επικοινωνήσει με δύο ποδοσφαιριστές της Μάιντς, τους Νέλσον Βέιπερ και Μπράιαν Γκρούντα, οι οποίοι έχουν ρίζες από την Αλβανία.

Δεν αποκλείεται ωστόσο να κάνει ταξίδι και στην Αγγλία σύντομα και μάλιστα σε γνωστό περιβάλλον. Ο λόγος είναι ο 18χρονος Αλβανός κεντρικός αμυντικός της Άρσεναλ, Μαλντίνι Κατσούρι, ο οποίος διαπρέπει με την U18 των «κανονιέρηδων», εντυπωσιάζοντας συνεχώς με τις εμφανίσεις του.

🔴⚫ Talent to watch



Name: Maldini Kacurri

Alter: 18

Position: Centreback

Club: Arsenal 🔴⚪

National team: Albania 🇦🇱 U19



One of the most promising Albanian talents is undoubtedly defender Maldini Kacurri. Kacurri has a very remarkable physique for his age. His tackles are… pic.twitter.com/GoZOOeyNm0