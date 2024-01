Εκνευρισμός εξακολουθεί να επικρατεί στις τάξεις της Νότιγχαμ Φόρεστ για τη διαιτησία στην ήττα από την Μπρέντφορντ, με τους Ρεντς μάλιστα να ζητούν εξηγήσεις από την Premier League και την PGMOL για το αμφιλεγόμενο γκολ του Τόνεϊ.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ το Σάββατο (20/01) δεν τα κατάφερε στο Δυτικό Λονδίνο και γνώρισε την ήττα 3-2 από την Μπρέντφορντ. Μετά το παιχνίδι ωστόσο, οι Ρεντς εμφανίστηκαν έξαλλοι με τη διαιτησία του Ντάρεν Ίνγκλαντ και το VAR, κυρίως για το αμφιλεγόμενο τέρμα του Άιβαν Τόνεϊ για την ισοφάριση (1-1) των Μελισσών στο 19'.

🚨 Nottingham Forest have written to the head of Premier League referees after Ivan Toney was seen to move the ball from where it had been originally placed. pic.twitter.com/vqLFrIPpR6