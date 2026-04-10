Το νήμα της ζωής κόπηκε για έναν 84χρονο οπαδό της Νότιγχαμ στην Πορτογαλία, μετά το παιχνίδι των Reds.

Βαρύ είναι το κλίμα στη Νότιγχαμ φόρεστ καθώς ένα πολύ δυσάρεστο γεγονός έλαβε χώρα στην Πορτγαλία. Ένας οπαδός της ομάδας που ταξίδεψε για να παρακουλήσει την αγαπημένη του ομάδα, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 84 ετών.

Αναλυτικότερα όπως μετέδωσε το CNN Portugal, ο άτυχος οπαδός των Reds εφυγε ξαφνικα από τη ζωή μετά το παιχνίδι της ομάδας του κόντρα στην Πόρτο (1-1) για τα προημιτελικά του Europa League. Σύμφωνα με το εν λόγω ρεπορταζ έφτασαν γρήγορα οι διασώστες και έγιναν προσπάθειες να τον επαναφέρουν, δυστυχώς όμως ο θάνατός του διαπιστώθηκε επιτόπου.

Οι αρχές θεωρούν ότι πρόκειται για αιφνίδιο θάνατο και δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν εγκληματική ενέργεια.