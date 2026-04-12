Η μάχη της σωτηρίας φουντώνει και το τελευταίο κομμάτι της σεζόν βρίσκει τις Φόρεστ, Τότεναμ, Γουέστ Χαμ και Λιντς σε σπριντ μέχρι τελικής πτώσης.

Η Νότιγχαμ Φόρεστ επιπλέει, η Τότεναμ βουλιάζει! Η 32η αγωνιστική της Premier League μετέβαλε ακόμα περισσότερα τα δεδομένα γύρω από τη μάχη της ουράς, με τους Reds να ανάσα στην προσπάθεια που δίνουν για να διατηρηθούν στην Premier League. Με την ισοπαλία άλλωστε που απέσπασαν στο «City Ground» απέναντι στην Άστον Βίλα βρέθηκαν στην 17η θέση και στο +3 από την επικίνδυνη ζώνη, εκεί όπου πλέον έχει εγκλωβιστεί η Τότεναμ!

Το ντεμπούτο του Ρομπέρτο Ντε Τσέρμπι στον πάγκο άλλωστε δεν συνδυάστηκε με νίκη, καθώς η Σάντερλαντ επιβλήθηκε με 1-0 και την εξόρισε στην 18η θέση της βαθμολογίας και καθοδόν προς το εφιαλτικό μονοπάτι της Championship. Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία στις τελευταίες θέσεις της Premier League και το πρόγραμμα των Νότιγχαμ Φόρεστ και Τότεναμ, όπου θα καθορίσει τη μοίρα τους μέχρι το τέλος της σεζόν.

Πως διαμορφώνεται η μάχη της παραμονής στην Premier League

15. Λιντς - 33 βαθμοί (31 αγωνιστικές)

16. Νότιγχαμ Φόρεστ - 33 βαθμοί (32 αγωνιστικές)

17. Γουέστ Χαμ - 32 βαθμοί (32 αγωνιστικές)

18. Τότεναμ - 30 βαθμοί (32 αγωνιστικές)

19. Μπέρνλι - 20 βαθμοί (32 αγωνιστικές)

20. Γουλβς - 17 βαθμοί (32 αγωνιστικές)

Το πρόγραμμα της Νότιγχαμ Φόρεστ

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι

Σάντερλαντ – Νότιγχαμ Φόρεστ

Τσέλσι - Νότιγχαμ Φόρεστ

Νότιγχαμ Φόρεστ – Νιούκαστλ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Νότιγχαμ Φόρεστ

Νότιγχαμ Φόρεστ - Μπόρνμουθ

Το πρόγραμμα της Τότεναμ

Τότεναμ – Μπράιτον

Γουλβς – Τότεναμ

Άστον Βίλα - Τότεναμ

Τότεναμ - Λιντς

Τσέλσι - Τότεναμ

Τότεναμ - Έβερτον

Το πρόγραμμα της Λιντς

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Λιντς

Λιντς – Γουλβς

Μπόρνμουθ – Λιντς

Λιντς – Μπέρνλι

Τότεναμ – Λιντς

Λιντς – Μπράιτον

Γουέστ Χαμ – Λιντς

Το πρόγραμμα της Γουέστ Χαμ