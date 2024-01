Στο πρώτο του παιχνίδι μετά από 267 ημέρες, ο Ίβαν Τόνεϊ κατάφερε να σκοράρει, πιάνοντας παράλληλα και τους πάντες στον ύπνο στο φάουλ από όπου προήλθε το γκολ του.

Καλύτερη επιστροφή δεν θα μπορούσε να φανταστεί ο Ιβάν Τόνεϊ. Έπειτα από 267 ημέρες εκτός λόγω της τιμωρίας για τον παράνομο στοιχηματισμό, ο Άγγλος επιθετικός επέστρεψε στη δράση και στο πρώτο του παιχνίδι κατάφερε να σκοράρει με μια τρομερή εκτέλεση φάουλ, συμβάλλοντας τα μέγιστα μεγάλο «τρίποντο» της Μπρέντφορντ απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ένα φάουλ το οποίο ο Τόνεϊ προνόησε λίγα δευτερόλεπτα πριν το εκτελέσει ώστε να το φέρει στα μέτρα του. Πιο συγκεκριμένα, την ώρα που οι ποδοσφαιριστές της Νότιγχαμ Φόρεστ προσπαθούσαν να στηθούν σωστά στο τείχος, ο Τόνεϊ εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και μετακίνησε την μπάλα σχεδόν ένα μέτρο πιο δεξιά, με στόχο να την τοποθετήσει σε καλύτερο σημείο.

Ivan Toney adjusting the position of the ball after the wall had been positioned and set: pic.twitter.com/rKLx795xMs