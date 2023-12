Η Γουέστ Χαμ επικράτησε την Άρσεναλ στο «Emirates» με 2-0, ανέβηκε στην εξάδα και άφησε τους Κανονιέρηδες στη δεύτερη θέση στο -2 από την πρωτοπόρο Λίβερπουλ. Παρθενικό γκολ του Ντίνου Μαυροπάνου στην Premier League.

Η Γουέστ Χαμ έκανε δώρο... πρωτιάς στη Λίβερπουλ! Τα ανασταλτικά εξαιρετικά Σφυριά επικράτησαν της Άρσεναλ με 2-0, ανάγκασαν την ομάδα του Μικέλ Αρτέρα στην πρώτη της φετινή ήττα στο «Emirates» και την άφησαν στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, στο -2 από τους πρωτοπόρους Reds (42-40). Στην 6η θέση η ομάδα του Ντέβιντ Μόγιες. Πρώτο γκολ του Ντίνου Μαυροπάνου με τη φανέλα της Γουέστ Χαμ και παρθενικό στην Premier League.

Η κάτοχος του Conference League προηγήθηκε στο 13', σε μια φάση που διαμαρτύρονται οι Κανονιέρηδες. Ο Έμερσον έβγαλε τη σέντρα, ο Γκάμπριελ έκανε... τσαφ στην προσπάθεια του να απομακρύνει, ο Μπόουεν πρόλαβε την μπάλα πριν βγει, έκανε το γύρισμα και ο Σούτσεκ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με σουτ. Το VAR τσέκαρε αν η μπάλα είχε περάσει άουτ, σε μια πραγματικά δύσκολη φάση και εν τέλει μέτρησε το γκολ.

Did the ball go out of play??



The goal stands, West Ham lead! #ARSWHU #BBCFootball pic.twitter.com/LKalyfrQvQ