Άρσεναλ – Γουέστ Χαμ: Το 0-2 με κεφαλιά ο Μαυροπάνος που δεν πανηγύρισε το γκολ (vid)

Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος έκανε με κεφαλιά το 0-2 για την Γουέστ Χαμ κόντρα στην Άρσεναλ, με τον Έλληνα κεντρικό αμυντικό να μην πανηγυρίζει το γκολ κόντρα στην πρώην ομάδα του.

Μεγάλος πρωταγωνιστής του αγώνα της Άρσεναλ με την Γουέστ Χαμ ήταν ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος. Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός σηκώθηκε στο 55' πιο ψηλά από όλους και με κεφαλιά έκανε το 0-2. Ένα γκολ που δεν πανηγύρισε καθώς ανήκε στους «κανονιέρηδες» για 4 χρόνια μετά την απόκτησή του από τον ΠΑΣ Γιάννινα, έχοντας παίξει με την ομάδα του Λονδίνου σε 8 παιχνίδια.

MAVROPANOS MAKES IT 2-0 FOR WEST HAM HOLD THAT ARSENAL 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 #ARSWHU pic.twitter.com/UIgYJ2XMVp