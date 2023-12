Η τραγική βαθμολογική της συγκομιδή μέσα στο 2023 θα έστελνε την Τσέλσι στην Championship!

Δεν έχει προηγούμενο αυτό που συμβαίνει με την Τσέλσι από την ημέρα που ανέλαβε τον σύλλογο ο Τοντ Μπόελι και η κοινοπραξία του. Λίγα 24ωρα μετά την σπουδαία πρόκριση στα ημιτελικά του Carabao Cup, οι «μπλε» επέστρεψαν στα αρνητικά αποτελέσματα, γνωρίζοντας την ήττα στο «Μολινό» με 2-1 από τη Γουλβς.

Μια ακόμη ήττα για τους Λονδρέζους που μέσα στο 2023 έχουν καταφέρει να «σπάσουν» κάθε αρνητικό ρεκόρ του συλλόγου. Από το πρώτο παιχνίδι του έτους, μέχρι και το χθεσινό, η Τσέλσι έχει μια από τις χειρότερες συγκομιδές βαθμών στην Premier League, η οποία θα ήταν ικανή να την «ρίξει» στην Championship, εάν υπήρχε ειδική βαθμολογία μόνο για το 2023!

Από τις 17 ομάδες που ήταν και την περασμένη σεζόν στο πρωτάθλημα, η Τσέλσι έχει την τρίτη χειρότερη συγκομιδή βαθμών! Στην 18η θέση της συγκεκριμένης κατάταξης με μόλις 42 βαθμούς. Συγκομιδή που θα έστελνε την Τσέλσι στην Championship, παρότι τους τελευταίους 18 μήνες έχει δαπανήσει περισσότερο από 1 δισ. ευρώ. Μονάχα η Κρίσταλ Πάλας με 41 και η Νότιγχαμ Φόρεστ με 39, έχουν συγκεντρώσει λιγότερους βαθμούς από τους «μπλε» μέσα στο έτος.

Παράλληλα, με την ήττα απέναντι στη Γουλβς, οι Λονδρέζοι έφτασαν τις 19 μέσα στο έτος, έχοντας περισσότερες από κάθε άλλη ομάδα της Premier League. Μάλιστα, μονάχα η Αλμερία με 24, η Βέρντερ Βρέμης με 20 και η Έμπολι με 20, έχουν περισσότερες από την Τσέλσι μέσα στο 2023, ανάμεσα στις ομάδες των πέντε κορυφαίων πρωταθλημάτων της Ευρώπης.

19 - No side have lost more Premier League matches in 2023 than Chelsea (19), while only three sides have lost more across the big five European leagues this calendar year.



Almería (24)

SV Werder Bremen (20)

Empoli (20)



Gloom. pic.twitter.com/Q2opemwgcE