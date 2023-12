Με την ήττα της από τη Γουλβς η Τσέλσι έφτασε τις 19 στην Premier League μέσα στο 2023 και καμία ομάδα δεν έχει περισσότερες μέσα στο έτος.

Η Τσέλσι δεν τα κατάφερε ούτε στο «Μολινό» και έχασε από τη Γουλβς με 2-1 στο πρώτο ματς που έγινε παραμονή Χριστουγέννων μετά από 28 χρόνια. Η ομάδα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο έφτασε τις οκτώ ήττες σε 18 αγωνιστικές του πρωταθλήματος και βρίσκεται στη 10η από τις 20 θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, με 22 πόντους, όσους έχουν οι Λύκοι και η Μπόρνμουθ.

Η διοίκηση του Τοντ Μπόελι έχει επενδύσει για μεταγραφές μέσα στο 2023 περίπου 800 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς όμως να έχει τα ανάλογα αποτελέσματα στο χορτάρι. Χαρακτηριστικό πως μέσα στο ημερολογιακό έτος οι Λονδρέζοι έχουν 19 ήττες στην Premier League και καμία ομάδα δεν έχει περισσότερες σε αυτό το διάστημα!

Τον ίδιο αριθμό ηττών με την Τσέλσι έχουν και οι Μπόρνμουθ, Φούλαμ και Νότιγχαμ Φόρεστ, οι οποίες βεβαίως είναι σε άλλο... level στο μπάτζετ τους. Και οι τέσσερις ομάδες θα δώσουν ακόμα δυο παιχνίδια μέσα στο 2023.

