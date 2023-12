Από το χτύπημα του Τσιμίκα στον Σάκα στα πρώτα λεπτά, μέχρι το μοιραίο σπρώξιμο του Άγγλου στον Έλληνα μπακ, κάτι για το οποίο ενδέχεται να φέρει ευθύνες και ο αγωνιστικός χώρος του «Άνφιλντ». Το χρονικό του σοβαρού τραυματισμού του Κώστα Τσιμίκα στον ώμο.

Μεγάλο είναι το σοκ που επικρατεί τις τελευταίες ώρες στις τάξεις της Εθνικής Ελλάδος όσον αφορά τον τραυματισμό του Κώστα Τσιμίκα στο ισόπαλο ντέρμπι του «Άνφιλντ» ανάμεσα στη Λίβερπουλ και την Άρσεναλ. Σε μια ανύποπτη φάση του πρώτου ημιχρόνου, ο Τσιμίκας δέχτηκε ένα σπρώξιμο από τον Μπουκαγιό Σακά, με τον Έλληνα άσο να πέφτει άτσαλα με τον ώμο του και να «γκρεμίζει» τον Γιούργκεν Κλοπ που ήταν δίπλα στο περιστατικό.

Οι πρώτες ενδείξεις δεν είναι ενθαρρυντικές, καθώς σύμφωνα με τον Γερμανό τεχνικό της Λίβερπουλ, ο «Τσίμι» έχει υποστεί κάταγμα στην κλείδα του και εφόσον επιβεβαιωθεί, τότε δύσκολα θα προλάβει ο Greek Scouser τα παιχνίδια των play-offs του Nations League στα οποία η Εθνική θα διεκδικήσει την πρόκριση της στην τελική φάση του Euro 2024.

Το χρονικό του μοιραίου

Μέχρι το σημείο που τραυματίστηκε, ο Τσιμίκας έπαιζε άριστα απέναντι στον Σάκα. Ο Έλληνας ακραίος μπακ είχε «κλειδώσει» τον Άγγλο εξτρέμ, ο οποίος δεν μπορούσε να βρει λύσεις απέναντι στην άμυνα του άλλοτε άσου του Ολυμπιακού. Οι δυο τους είχαν μια δυνατή μονομαχία στα πρώτα λεπτά του αγώνα, όταν ο «Τσίμι» χτύπησε άθελα του με το χέρι τον Σάκα.

Λίγο μετά το ημίωρο, ο Άγγλος εξτρέμ πήγε πιο δυνατά στη φάση, με αποτέλεσμα να ρίχνει τον Τσιμίκα στο χορτάρι, προκαλώντας άθελα του τον τραυματισμό του Έλληνα διεθνή. Βέβαια, παρατηρώντας το βίντεο του τραυματισμού φαίνεται ότι ο Σάκα γλίστρησε κατά τη διάρκεια της μονομαχίας, κάτι για το οποίο ενδέχεται να ευθύνονται και οι υπεύθυνοι του αγωνιστικού χώρου του «Άνφιλντ» καθώς ήταν πολλές οι περιπτώσεις των ποδοσφαιριστών που γλίστρησαν την ώρα του παιχνιδιού.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα αγγλικά Μέσα, οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για το «Άνφιλντ» πότισαν περισσότερο από όσο έπρεπε τον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου, κάτι το οποίο στοίχισε τελικά στην ομάδα του Γιούργκεν Κλοπ με τον τραυματισμό του Τσιμίκα.

