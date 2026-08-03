Μπαρκολά: Σε επίσημες διαπραγματεύσεις Παρί και Λίβερπουλ
Η Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκεται σε επαφή με τη Λίβερπουλ για τον Μπαρκολά! Ο 24χρονος αριστερός εξτρέμ είναι εδώ και καιρό στο στόχαστρο των Reds, οι οποίοι έχουν ένα μακροπρόθεσμο σχέδιο για τον Γάλλο.
Όπως αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο ταλαντούχος παίκτης των Τρικολόρ είναι εδώ και καιρό θετικός στο ενδεχόμενο να ενταχθεί στην ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ, η οποία προσφέρει κάτι παραπάνω από 100 εκατ. ευρώ αλλά σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο υπάρχει ακόμα χάσμα, αφού οι back to back Πρωταθλητές Ευρώπης αξιώνουν περισσότερα χρήματα για την παραχώρηση του αθλητή τους.
Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται σε καλό κλίμα. Στο πρόσφατο Μουντιάλ με τη φανέλα των Μπλε, ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά έφτασε μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης, όπου αποκλείστηκε από τη μετέπειτα Πρωταθλήτρια Κόσμου Ισπανία με 2-0.
🚨🔴 Understand official club to club talks between Liverpool and Paris Saint-Germain for Bradley Barcola have started.#LFC indicated initial bid value over €100m, still far from PSG requests — but talks are on.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 3, 2026
Barcola wants Liverpool, as exclusively revealed since May. pic.twitter.com/0AnsWpuklP
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