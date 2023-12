O Μπουκάγιο Σάκα έσπρωξε τον Κώστα Τσιμίκα προς τον Γιούργκεν Κλοπ, ο προπονήτης της Λίβερπουλ έπεσε πάνω στον διεθνή Έλληνα αριστερό μπακ, ο οποίος έγινε αναγκαστική αλλαγή.

Άτυχη στιγμή για τον Κώστα Τσιμίκα. Στο 33ο λεπτό του ντέρμπι της Λίβερπουλ με την Άρσεναλ στο «Άνφιλντ» ο Μπουκάγιο Σάκα στην προσπάθεια του να κλέψει την μπάλα έσπρωξε τον διεθνή Έλληνα αριστερό μπακ έσπρωξε τον διεθνή Έλληνα αριστερό μπακ, ο οποίος συγκρούστηκε με τον Γιούργκεν Κλοπ και ο προπονητής του έπεσε πάνω στα πόδια του.

A quick look at the action that caused Tsimikas shoulder-collar bone injury. pic.twitter.com/zikGHe1fsX