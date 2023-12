Ο Γιούργκεν Κλοπ στις δηλώσεις του μετά το ντέρμπι της Λίβερπουλ με την Άρσεναλ αναφέρθηκε στον τραυματισμό του Κώστα Τσιμίκα και επιβεβαίωσε πως ο Έλληνας μπακ έχει σπάσει την κλείδα του.

Ο Γιούργκεν Κλοπ επιβεβαίωσε το χειρότερο σενάριο για τον Κώστα Τσιμίκα. Σύμφωνα με τον Γερμανό τεχνικό ο διεθνής αριστερός μπακ σίγουρα έχει υποστεί κάταγμα στην κλείδα του και όπως τόνισε θα έδινε τη δικιά του για να είναι καλά ο Greek Scouser.

Ο Τσιμίκας αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για τρεις μήνες και δύσκολα θα προλαβεί το ματς με το Καζακστάν στις 21 Μαρτίου για τα play-offs του Nations League όσο και τον τελικό πρόκρισης στο Euro 2024 στις 26 Μαρτίου (Γεωργία ή Λουξεμβούργο), αν φυσικά η ομάδα του Γκουστάβο Πογιέτ περάσει σε αυτή τη φάση.

«Φυσικά και με επηρέασε ο τραυματισμός του. Δεν πονούσα αλλά σκέφτηκα ότι ο Κώστας θα ήταν καλά. Θα έδινα ευχαρίστως την κλείδα μου για να είναι ξανά σε φόρμα. Δεν είναι ωραίο όταν κάτι τέτοιο συμβαίνει μπροστά σου και συμμετέχεις σε αυτό, δεν ήμουν σίγουρος τι έγινε ή αν έπεσα πάνω του. Δεν είναι ωραίο να το βλέπω.

Ήμουν πάρα πολύ κοντά και είδα ακριβώς τι συνέβη. Ο Κώστας σίγουρα έχει σπάσει την κλείδα του», ανέφερε στο Sky Sports ο Γιούργκεν Κλοπ.

Jürgen Klopp confirmed Kostas Tsimikas suffered a collarbone injury during the 1-1 draw with Arsenal on Saturday evening.

O Τσιμίκας τραυματίστηκε στο 33ο λεπτό του ντέρμπι με την Άρσεναλ στο «Άνφιλντ», όταν ο Μπουκάγιο Σάκα τον έσπρωξε πάνω στον Γιούργκεν Κλοπ και έγινε αναγκστική αλλαγή με πρόβλημα στον ώμο του. Θυμίζουμε πως αυτό το διάστημα είναι εκτός δράσης και ο Άντριου Ρόμπερτσον με ανάλογο τραυματισμό.

Την τρέχουσα σεζόν ο Greek Scouser έχει 17 εμφανίσεις σε όλες της διοργανώσεις με τους Reds και έχει μοιράσει τρεις ασίστ.

