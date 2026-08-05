Οριστική συμφωνία μεταξύ Τράμπζονσπορ και Μοχάμεντ Σαλάχ, με τον Αιγύπτιο να ετοιμάζεται να βάλει την υπογραφή του σε διετές συμβόλαιο συνεργασίας!

Στην Τουρκία θα συνεχίσει την καριέρα του ο Μοχάμεντ Σαλάχ, αλλά τελικά όχι για λογαριασμό της Μπεσίκτας. Η «σφήνα» της Τράμπζονσπορ άλλωστε άλλαξε δραματικά τα δεδομένα, με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, να αποκαλύπτει πως οι δυο πλευρές κατέληξαν σε οριστική συμφωνία!

Από την πλευρά τους, οι Τούρκοι ανακοίνωσαν πως ο Αιγύπτιος θα ταξιδέψει την Τετάρτη (5/8) στην Τραπεζούντα, αν και θέλησαν να κρατήσουν μια πιο συγκρατημένη στάση κάνοντας λόγο πως βρίσκονται προς το παρόν σε διαδικασία διαπραγμάτευσης.

Ο Ιταλός πάντως αποκαλύπτει πως ο Σαλάχ έχει ήδη πει το «ναι» σε πρόταση για διετές συμβόλαιο συνεργασίας, το οποίο θα υπογραφεί κατά την άφιξη του πρώην σταρ της Λίβερπουλ στην γειτονική χώρα. Νωρίτερα δημοσιεύματα από την Τουρκία υποστήριζαν πως η πρόταση της «Τράμπζο» ανερχόταν στα 17 εκατομμύρια ευρώ ετησίως προς την πλευρά του Σαλάχ, ενώ το 20% των πωλήσεων από τις φανέλες του θα μπαίνει στη δική του τσέπη!

Ο έμπειρος επιθετικός έμεινε ελεύθερος το καλοκαίρι μετά από μια πλούσια καριέρα στο Μέρσεϊσαϊντ και την Premier League, με προτάσεις από Τουρκία, MLS και Σαουδική Αραβία να καταφτάνουν στην «πόρτα» του.

Για καιρό η Μπεσίκτας ήταν εκείνη που παρουσιαζόταν ως το φαβορί για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, όμως η πρόταση της Τράμπζονσπορ κατάφερε τελικά να τον πείσει να ταξιδέψει στην Τραπεζούντα και να ενισχύσει το δεξί «φτερό» της επίθεσης μετά την αναχώρηση του Ζουμπκόφ για την ΑΕΚ.