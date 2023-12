Μέσω ανακοίνωσεων η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Μάντσεστερ Σίτι, η Τσέλσι και η Τότεναμ εξέφρασαν την αντίθεση τους με την European Super League.

Αλλεπάλληλα «άκυρα» από το Νησί στην προοπτική της European Super League. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν το πρώτο κλαμπ που έβγαλε ανακοίνωση μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου, Λίβερπουλ και Άρσεναλ παρόλο που δεν έχουν τοποθετηθεί δεν έχουν αλλάξει την αρνητική στάση τους, ενώ και η Premier League απορρίπτει την ιδέα για αυτό το πρότζεκτ.

Από την πλευρά τους η πρωταθλήτρια Ευρώπης και Αγγλίας, Μάντσεστερ Σίτι, εξέδωσε ανακοίνωση κατά της ESL, όπως έκαναν η Τσέλσι και η Τότεναμ.

«Η Μάντσεστερ Σίτι επιβεβαίωσε το 2021 ότι είχε θεσπίσει επίσημα τις διαδικασίες αποχώρησης από τον όμιλο που αναπτύσσει σχέδια για μια European Super League. Η θέση μας δεν έχει αλλάξει. Παραμένουμε προσηλωμένοι στις αξίες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με άλλους συλλόγους μέσω της ECA και να συμμετέχουμε στις διοργανώσεις της UEFA», αναφέρει η ανακοίνωση των Πολιτών.

«Η στάση μας δεν άλλαξε. Παραμένουμε αφοσιωμένοι στις αξίες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με τις άλλες ομάδες στην Ένωση Συλλόγων (ECA) και να συμμετέχουμε στις διοργανώσεις της UEFA», είναι η θέση των Σπερς.

Following today’s (Thursday, 21 December) ruling by the European Court of Justice (ECJ) regarding the European Super League (ESL), we should like to confirm that our position has not changed. We remain committed to the values of European football, and we will continue to work… pic.twitter.com/rgYRQtPgJ5