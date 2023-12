Το δικό της «όχι» είπε στην ιδέα της «γέννησης» μιας νέας λίγκας τύπου European Super League και η Premier League με επίσημη ανακοίνωσή της.

Όλο και λιγότερο συμμάχους δείχνει να έχει το όραμα της European Super League, παρά τη δικαίωσή του από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στη «μάχη» με την UEFA.

Ήδη La Liga και γερμανικοί σύλλογοι έχουν εκφράσει την εναντίωσή τους στο ενδεχόμενο ενός τέτοιου project και η Premier League δεν άργησε να κάνει το ίδιο και από μεριάς της. Με επίσημη ανακοίνωσή της η αγγλική λίγκα «φώναξε» πως δεν πρόκειται να τεθεί υπέρ οποιασδήποτε τέτοιας προσπάθειας.

Άλλωστε, οι ομάδες του Νησιού δεν θα έχουν καν τη δυνατότητα να... αποστρατήσουν, αφού στις αρχές του νέου έτους πρόκειται να ψηφιστεί νέο νομοσχέδιο το οποίο θα τις εμποδίζει να συμμετάσχουν σε κάποια τέτοια λίγκα, απειλώντας τις μάλιστα με υποβιβασμό στις ερασιτεχνικές κατηγορίες του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Premier League Statement



League notes today’s judgment in European Court of Justice case involving "European Super League" and continues to reject any such concept



➡️ https://t.co/xEkMWcAtGm pic.twitter.com/yvONBkfXYK