Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι: Ντεμπούτο στο αρχικό σχήμα για τον Τζόλη!

Μανώλης Μακρόπουλος
Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι: Ντεμπούτο στο αρχικό σχήμα για τον Τζόλη!

bet365

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ο Χρήστος Τζόλης συμπεριλήθηκε στις αρχικές επιλογές του Μικέλ Αρτέτα, για τον τελικό του Community Shield με τη Μάντσεστερ Σίτι (16/8, 17:00).

Σπουδαία νέα ήρθαν από Αγγλία μεριά, ενόψει του τελικού του Community Shield (17:00) ανάμεσα σε Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι, καθώς ο Χρήστος Τζόλης ξεκινάει στο αρχικό σχήμα των πρωταθλητών Αγγλίας!

Ο Έλληνας άσος φαίνεται πως εξαργυρώνει τις εξαιρετικές εμφανίσεις του στα φιλικά των Κανονιέρηδων, με τον Μικέλ Αρτέτα να του δίνει ψήφο εμπιστοσύνης (όπως και στον Μπρούνο Γκιμαράες) και να τον επιλέγει στην αρχική σύνθεση για το παιχνίδι τίτλου απέναντι στους Πολίτες.

Η εντεκάδα της Άρσεναλ:

Ράγια, Γουάιτ, Γκάμπριελ, Μοσκέρα, Καλαφιόρι, Λούις-Σκέλι, Γκιμαράες, Όντεγκαρντ, Μαντουέκε, Τζόλης, Χάβερτς

 

Οι έντεκα της Σίτι:

Ντοναρούμα, Κουσάνοφ, Ντίας, Γκβάρντιολ, Ο'Ράιλι, Κόβασιτς, Άντερσον, Σεμένιο, Φόντεν, Ντοκού, Χάαλαντ

     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    FA COMMUNITY SHIELD Τελευταία Νέα