Ο Χρήστος Τζόλης συμπεριλήθηκε στις αρχικές επιλογές του Μικέλ Αρτέτα, για τον τελικό του Community Shield με τη Μάντσεστερ Σίτι (16/8, 17:00).

Σπουδαία νέα ήρθαν από Αγγλία μεριά, ενόψει του τελικού του Community Shield (17:00) ανάμεσα σε Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι, καθώς ο Χρήστος Τζόλης ξεκινάει στο αρχικό σχήμα των πρωταθλητών Αγγλίας!

Ο Έλληνας άσος φαίνεται πως εξαργυρώνει τις εξαιρετικές εμφανίσεις του στα φιλικά των Κανονιέρηδων, με τον Μικέλ Αρτέτα να του δίνει ψήφο εμπιστοσύνης (όπως και στον Μπρούνο Γκιμαράες) και να τον επιλέγει στην αρχική σύνθεση για το παιχνίδι τίτλου απέναντι στους Πολίτες.

Η εντεκάδα της Άρσεναλ:

Ράγια, Γουάιτ, Γκάμπριελ, Μοσκέρα, Καλαφιόρι, Λούις-Σκέλι, Γκιμαράες, Όντεγκαρντ, Μαντουέκε, Τζόλης, Χάβερτς

🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️



Mikel names a strong starting XI 👊



🤝Presented by @deel pic.twitter.com/bckDyMazRo — Arsenal (@Arsenal) August 16, 2026

Οι έντεκα της Σίτι:

Ντοναρούμα, Κουσάνοφ, Ντίας, Γκβάρντιολ, Ο'Ράιλι, Κόβασιτς, Άντερσον, Σεμένιο, Φόντεν, Ντοκού, Χάαλαντ