Άρσεναλ - Μάντσεστερ Σίτι: Ντεμπούτο στο αρχικό σχήμα για τον Τζόλη!
Σπουδαία νέα ήρθαν από Αγγλία μεριά, ενόψει του τελικού του Community Shield (17:00) ανάμεσα σε Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι, καθώς ο Χρήστος Τζόλης ξεκινάει στο αρχικό σχήμα των πρωταθλητών Αγγλίας!
Ο Έλληνας άσος φαίνεται πως εξαργυρώνει τις εξαιρετικές εμφανίσεις του στα φιλικά των Κανονιέρηδων, με τον Μικέλ Αρτέτα να του δίνει ψήφο εμπιστοσύνης (όπως και στον Μπρούνο Γκιμαράες) και να τον επιλέγει στην αρχική σύνθεση για το παιχνίδι τίτλου απέναντι στους Πολίτες.
Η εντεκάδα της Άρσεναλ:
Ράγια, Γουάιτ, Γκάμπριελ, Μοσκέρα, Καλαφιόρι, Λούις-Σκέλι, Γκιμαράες, Όντεγκαρντ, Μαντουέκε, Τζόλης, Χάβερτς
🔴 𝗧𝗘𝗔𝗠𝙉𝙀𝙒𝙎 ⚪️— Arsenal (@Arsenal) August 16, 2026
Mikel names a strong starting XI 👊
🤝Presented by @deel pic.twitter.com/bckDyMazRo
Οι έντεκα της Σίτι:
Ντοναρούμα, Κουσάνοφ, Ντίας, Γκβάρντιολ, Ο'Ράιλι, Κόβασιτς, Άντερσον, Σεμένιο, Φόντεν, Ντοκού, Χάαλαντ
Your Community Shield line-up! 💪🩵— Manchester City (@ManCity) August 16, 2026
XI | Donnarumma, Khusanov, Dias (C), Gvardiol, O’Reilly, Kovačić, Anderson, Semenyo, Foden, Doku, Haaland
SUBS | Rulli, Guéhi, Marmoush, Cherki, Nico, Grealish, Aït-Nouri, Nunes, Lewis
🤝 @etihad pic.twitter.com/8sHVbhC3pw
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