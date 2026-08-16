Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι δίνουν σήμερα τη μάχη τους για το Community Shield (16/8, 17:00) και υπάρχει ένα απίθανο σερί.

Ο πρώτος τίτλος της χρονιάς στην Αγγλία κρίνεται σήμερα (16/8, 17:00), καθώς Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι κοντράρονται στον τελικό του Community Shield.

Οι πρωταθλητές Αγγλίας με τον δικό μας Χρήστο Τζόλη, θέλουν ιδανικό ξεκίνημα στη νέα σεζόν, ενώ από την άλλη οι «πολίτες» με τον Έντσο Μαρέσκα να αντικαθιστά τον Πεπ Γκουαρδιόλα, θα ψάξουν το πρώτο τρόπαιο της νέας εποχής.

Το εντυπωσιακό ωστόσο δεν έχει να κάνει με τις δυο αντιπάλους, αλλά με τον νικητή που προκύπτει στη συγκεκριμένη διοργάνωση τα τελευταία 15 χρόνια. Τι είναι αυτό που συμβαίνει; Μόλις μια φορά, τη σεζόν 2018-2019 ο κερδισμένος κατόρθωσε να πάρει και το πρωτάθλημα την ίδια σεζόν.

Ήταν η Σίτι, που κέρδισε τότε με 2-0 την Τσέλσι με πρωταγωνιστή τον Σέρχιο Αγκουέρο, και στη συνέχεια έκοψε πρώτη το νήμα στην Premier League. Κατά τα άλλα, στις υπόλοιπες 14 περιπτώσεις, άλλος πήρε το Community και άλλος το πρωτάθλημα!