Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο η Νότιγχαμ Φόρεστ βρίσκεται σε επαφές με τον Νούνο Εσπίριτο Σάντο, καθώς ο Πορτογάλος τεχνικός είναι ο Νο.1 υποψήφιος για τη διαδοχή του Στιβ Κούπερ.

Στον «αέρα» βρίσκεται το μέλλον του Στιβ Κούπερ στη Νότιγχαμ Φόρεστ. Οι Reds δεν έχουν παρουσιάσει καλό πρόσωπο στη σεζόν και βρίσκονται σταθερά στα χαμηλά στρώματα της βαθμολογίας. Μετά την «πεντάρα» από τη Φούλαμ η Daily Mail έγραψε πως ο Ουαλός κόουτς βρίσκεται στην έξοδο και σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο Νο. 1 στόχος για τη διαδοχή του είναι ο Νούνο Εσπίριτο Σάντο.

Όπως αναφέρει ο Ιταλός δημοσιογράφος οι δυο πλευρές βρίσκονται σε επαφές και συζητούν για ενδεχόμενη συνεργασία τους, σε περίπτωση που η διοίκηση πάρει την απόφαση να απολύσει τον Κούπερ, ο οποίος έχει τη στήριξη του κόσμου, ως ο κόουτς που οδήγησε τη Νότιγχαμ ξανά στην Premier League.

🚨🌳 Understand Nottingham Forest are in contact with Nuno Espírito Santo as potential new head coach. Talks are ongoing.



