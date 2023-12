Στο μπλοκάκι του Τζιμ Ράτκλιφ για τον πάγκο της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φέρεται να βρίσκεται ο Γκρέιαμ Πότερ.

Μόνο η επίσημη ανακοίνωση φαίνεται πως απομένει για να οριστικοποιηθεί η αγορά του 25% της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τον Τζιμ Ράτκλιφ. Ο Άγγλος δισεκατομμυριούχος έχει ήδη ξεκινήσει να καταστρώνει τα πλάνα του, με τον Γκρέιαμ Πότερ να βρίσκεται στη λίστα του για την τεχνική ηγεσία της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Όπως αναφέρει το «Sky Sports», ο Ράτκλιφ δεν είναι σίγουρος για την παραμονή του Έρικ Τεν Χαγκ και για αυτό έχει ήδη ξεκινήσει να ψάχνεται, με τον πρώην προπονητή της Τσέλσι να «παίζει» δυνατά. Ο Πότερ παραμένει ελεύθερος στην αγορά μετά την απομάκρυνση του από την Τσέλσι και περιμένει την κατάλληλη πρόταση για να επιστρέψει στους πάγκους, έχοντας ήδη απορρίψει πρόταση της Λυών.

Από την άλλη, στην Ισπανία βάζουν στο «κόλπο» και τον Λοπετέγκι ο οποίος επίσης περιμένει πρόταση από την Premier League.

