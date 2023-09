Ο Γκρέιαμ Πότερ παραμένει ελεύθερος μετά την αποχώρηση από την Τσέλσι και συνεχίζει να ψάχνει τον επόμενο σταθμό του, απορρίπτοντας την πρόταση της Λυών για να διαδεχθεί τον Λοράν Μπλαν.

Η αναζήτηση νέας ομάδας συνεχίζεται για τον Γκρέιαμ Πότερ, ο οποίος παραμένει ελεύθερος μετά την απόλυσή του από την Τσέλσι στις αρχές του περασμένου Απριλίου και τις τελευταίες ώρες απέρριψε πρόταση της Λυών για να αναλάβει τα ηνία της.

Όπως ανέφερε η «Equipe» το βράδυ της Τετάρτης, η ομάδα του Αμερικανού ιδιοκτήτη, Τζον Τέξτορ, ήρθε σε επαφή με τον Πότερ προσφέροντας του τη θέση του Λοράν Μπλαν που μετράει ώρες στον σύλλογο και υπήρξε συγκρατημένη αισιοδοξία για συμφωνία, με τον άλλοτε τεχνικό της Μπράιτον να παρουσιάζεται αρχικά θετικός στο project.

Ωστόσο, σύμφωνα με το «Athletic» η τελική απάντηση του Πότερ ήταν αρνητική κι έτσι η Λυών του ενός βαθμού σε τέσσερις αγωνιστικές στη Ligue 1 θα ψάξει αλλού τον νέο της προπονητή, με τον πρώτο να περιμένει υπομονετικά την κατάλληλη πρόταση.

Θυμίζεται ότι ο Άγγλος τεχνικός το καλοκαίρι συζητούσε με την Κρίσταλ Πάλας για να διαδεχθεί τον Πατρίκ Βιεϊρά, ενώ την πόρτα του χτύπησε και η γαλλική Νις που ανήκει στην εταιρεία του Βρετανού δισεκατομμυριούχου Τζον Ράτκλιφ.

