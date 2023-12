Μια μοναδική ευκαιρία να γράψει ιστορία έχει μπροστά της η Άστον Βίλα κόντρα στην Άρσεναλ, η οποία θέλει να βάλει τέλος στο φοβερό σερί των «χωριατών».

Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα στην Άστον Βίλα και την Άρσεναλ ξεχωρίζει από το σημερινό (19:30) πρόγραμμα της Premier League, με τους πρωτοπόρους «κανονιέρηδες» να βρίσκονται μόλις στο +3 από τη φοβερή και τρομερή Άστον Βίλα του Ουνάι Έμερι.

Οι «χωριάτες» κατάφεραν να ισοπεδώσουν τη Μάντσεστερ Σίτι στο «Villa Park», επικρατώντας με 1-0, σε ένα από τα χειρότερα παιχνίδια των «πολιτών» με τον Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο τους. Μια νίκη που φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Ουνάι Έμερι. Ο Βάσκος τεχνικός έχει βαλθεί να «τρελάνει» την Premier League, καθώς κατάφερε να φτάσει σε μια τεράστια νίκη, δίνοντας συνέχεια στην ξέφρενη πορεία της Βίλα, από την ημέρα που επέστρεψε στο «νησί».

Για την Άστον Βίλα, αυτή ήταν η 14η συνεχόμενη εντός έδρας νίκη σε επίπεδο Premier League. Ένα φοβερό σερί, έχοντας καταφέρει να σκοράρει σε αυτά τα παιχνίδια συνολικά 38 φορές, με μόλις επτά γκολ παθητικό.

Ένα ρεκόρ το οποίο θα προσπαθήσει η Άρσεναλ να τελειώσει απόψε. Οι «κανονιέρηδες» βγάζουν χαρακτήρα και παίρνουν νίκες στις καθυστερήσεις, έχοντας συνολικά πέντε «τρίποντα» στη στη σεζόν με γκολ από το 84ο λεπτό και μετά.

Μάλιστα, η Άρσεναλ πρόκειται για την τελευταία ομάδα που κατάφερε να φύγει με το διπλό από την έδρα της Βίλα, σε παιχνίδι της περασμένης σεζόν. Από εκείνο το παιχνίδι, η ομάδα του Έμερι «τρέχει» το απόλυτο 14/14 στην έδρα της, με την ομάδα του Αρτέτα να θέλει να επαναλάβει ξανά αυτό που έκανε στην τελευταία της επίσκεψη στο «Villa Park», με την Άστον Βίλα να κυνηγάει ένα ιστορικό ρεκόρ, καθώς ποτέ ξανά στο παρελθόν δεν έχει πετύχει 15 εντός έδρας νίκες στη σειρά.

Aston Villa are one win away from 15 consecutive home league wins for the first time in the club's 149-year history.



LWWWWWWWWWWWWWW⏳



The L before the winning streak? Arsenal

The team they face in the 15th game? Arsenal



Hurry up, Saturday. 🍿 pic.twitter.com/Y0KcsUpa3j