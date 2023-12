Την πρώτη νίκη της καριέρας του απέναντι στον Πεπ Γκουαρδιόλα πέτυχε ο Ουνάι Έμερι, σε ένα παιχνίδι όπου η Άστον Βίλα επικράτησε κατά κράτος της κάκιστης Μάντσεστερ Σίτι.

Ένα γκολ του Μπέιλι έμελλε να κρίνει το μεγάλο παιχνίδι στο «Villa Park» ανάμεσα στην Άστον Βίλα και τη Μάντσεστερ Σίτι με τους «χωριάτες» να επικρατούν με 1-0 και να προσπερνούν τους «πολίτες» στη βαθμολογία, σκαρφαλώνοντας στην 3η θέση της βαθμολογίας.

Μια νίκη που φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Ουνάι Έμερι. Ο Βάσκος τεχνικός έχει βαλθεί να «τρελάνει» την Premier League, καθώς κατάφερε να φτάσει σε μια τεράστια νίκη, δίνοντας συνέχεια στην ξέφρενη πορεία της Βίλα, από την ημέρα που επέστρεψε στο «νησί».

Χρειάστηκε να παλέψει πολλές φορές, ωστόσο ο Ουνάι Έμερι κατάφερε επιτέλους να επικρατήσει του Πεπ Γκουαρδιόλα. Μέχρι και πριν από το χθεσινό παιχνίδι, οι δύο προπονητές είχαν έρθει αντιμέτωποι συνολικά 13 φορές, με τον Καταλανό να μετράει εννιά νίκες, καθώς τις υπόλοιπες τέσσερις φορές είχαν μείνει ισόπαλοι.

Στο 14ο μεταξύ τους παιχνίδι, ο Έμερι κατάφερε να βγει νικητής, βάζοντας τέλος στο «μαύρο» ρεκόρ που είχε χτίσει στα παιχνίδια με τον Γκουαρδιόλα. Για την Άστον Βίλα, αυτή ήταν η 14η συνεχόμενη εντός έδρας νίκη σε επίπεδο Premier League. Ένα φοβερό σερί, έχοντας καταφέρει να σκοράρει σε αυτά τα παιχνίδια συνολικά 38 φορές, με μόλις επτά γκολ παθητικό.

Aston Villa have won 14 consecutive home league games for the first time since and only the third time in the club’s history. WWWWWWWWWWWWWW ◉ Goals: 38 ◉ Conceded: 7 ◉ Clean sheets: 7 Willa Park is a fortress. 🏰 pic.twitter.com/xsdf2XXhN5

Μάλιστα, οι «χωριάτες» κυνηγάνε το απόλυτο σερί, καθώς ποτέ ξανά στην ιστορία τους δεν έχουν πετύχει 15 σερί νίκες σε επίπεδο Premier League, έχοντας μπροστά τους το μεγάλο παιχνίδι του ερχόμενου Σαββάτου με την Άρσεναλ στο «Villa Park».

Από την άλλη, για τη Μάντσεστερ Σίτι η κατάσταση μοιάζει πρωτόγνωρη, καθώς για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια, οι «πολίτες» μένουν χωρίς νίκη σε τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια πρωταθλήματος. Η Σίτι δείχνει να χάνει μεγάλο έδαφος με την απουσία του Ρόδρι, καθώς οι τελευταίες πέντε ήττες της ομάδας έχουν έρθει σε παιχνίδια που ο Ισπανός δεν έχει δώσει το «παρών».

Δεν θα ήταν μάλιστα υπερβολή, εάν κανείς έλεγε ότι η εμφάνιση απέναντι στη Βίλα, ήταν η χειρότερο ever από ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα. Στα 535 παιχνίδια που έχει δώσει στα πέντε κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης, ποτέ ξανά ομάδα του Γκουαρδιόλα δεν είχε δεχτεί 13 σουτ σε ένα ημίχρονο, όσα δηλαδή δέχτηκε απέναντι στην ομάδα του Έμερι.

Παράλληλα, η Άστον Βίλα κατάφερε να ισοφαρίσει τη συνολική επίδοση των σουτ απέναντι σε ομάδα του Καταλανού, καθώς απείλησε 22 φορές τον Έντερσον σε ολόκληρο το 90λεπτο, ενώ μέσα σε όλα, οι «πολίτες» επιχείρησαν μόλις δύο σουτ, το οποίο αποτελεί αρνητικό ρεκόρ για τον Γκουαρδιόλα.

We've just witnessed an Unai Emery masterclass and these stats prove it. 🫡



Pep Guardiola has managed 535 league games in Europe's big-five divisions, this was:



◉ The most shots his side have faced the first half of any of those 535 matches (13)

◉ The joint-most shots his… pic.twitter.com/dXko211PxW