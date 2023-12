Η Premier League ανακοίνωσε πως ο τεχνικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Έρικ Τεν Χαγκ αναδείχθηκε προπονητής του μήνα Νοεμβρίου, ενώ ο Αλεχάνδρο Γκαρνάτσο πέτυχε το κορυφαίο γκολ.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε... χατ τρικ στα βραβεία της Premier League για το μήνα Νοέμβριο. Μετά την ανάδειξη του «αμφιλεγόμενου» Χάρι Μαγκουάιρ ως παίκτη του μήνα ο Έρικ Τεν Χαγκ βγήκε προπονητής του μήνα, ενώ το φαντασικό «ψαλίδι» του Αλεχάνδρο Γκαρνάτσο κόντρα στην Έβερτον πήρε το βραβείο του κορυφαίου γκολ.

No prizes for guessing 👀



Alejandro @agarnacho7 is your @Budweiser GOTM winner for November! 🚲🔥@ManUtd | @premierleague pic.twitter.com/bIkY1NHiDp