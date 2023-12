Μεγάλη δικαίωση για τον Χάρι Μαγκουάιρ, ο οποίος εξαργύρωσε τις θετικές του εμφανίσεις στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με το βραβείο του παίκτη του μήνα στην Premier League.

Έχει ακούσει τα... εξ αμάξης από τη στιγμή που πήρε μεταγραφή στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά το τελευταίο διάστημα δείχνει να βρίσκει ξανά τον παλιό εαυτό του που είχε αναγκάσει τους Κόκκινους Διάβολους να σπάσουν τα ταμεία για να τον αποκτήσουν από τη Λέστερ.

Ο λόγος φυσικά για τον Χάρι Μαγκουάιρ, ο οποίος διένυσε έναν εξαιρετικό Νοέμβριο και δικαιώθηκε με την απόλυτη ατομική διάκριση!

Συγκεκριμένα ο Άγγλος αμυντικός κέρδισε το βραβείο του καλύτερου παίκτη του μήνα στην Premier League απέναντι σε υποψήφιους όπως οι Ραχίμ Στέρλινγκ, Ζερεμί Ντοκού και Άντονι Γκόρντον.

Μια προσωπική δικαίωση για τον Μαγκουάιρ, ο οποίος πριν από μόλις μερικούς μήνες θα μπορούσε να είχε ρίξει τίτλους τέλους στη θητεία του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για χάρη της Γουέστ Χαμ...

🔴 Harry Maguire is the Premier League Player of the Month for November. pic.twitter.com/gV9VBGPAPN