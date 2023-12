Η Μάντσεστερ Σίτι υποφέρει όταν δεν έχει τον Ρόδρι και η ήττα με κάκιστη εμφάνιση κόντρα στην Άστον Βίλα ήταν ακόμα μια απόδειξη αυτού.

Ένα τουλάχιστον μέτριο φεγγάρι - για τα δεδομένα της τουλάχιστον - διανύει η πρωταθλήτρια Μάντσεστερ Σίτι η οποία παραμένει χωρίς νίκη στην Premier League από τις 4 Νοεμβρίου. Η κατάσταση βέβαια κορυφώθηκε στο «Βίλα Πάρκ» εκεί όπου η Άστον Βίλα του Έμερι... κατάπιε τους Πολίτες και τους υπέταξε με 1-0 σε ένα από τα χειρότερά τους παιχνίδια τα τελευταία χρόνια.

Η ομάδα του Γκουαρδιόλα υπέφερε στο χορτάρι και δεν θύμισε σε τίποτα την πανίσχυρη ομάδα που πριν λίγους μήνες πανηγύριζε το τρεμπλ. Και ίσως ένα - μικρό - μέρος της εξήγησης να κρύβεται στον πιθανότατα πιο... αναντικατάστατο ποδοσφαιριστή της.

Ο λόγος φυσικά για τον Ρόδρι, τον ήρωα της Πόλης, ο οποίος εξέτισε την ποινή του κόντρα στη Βίλα. Κι έτσι, η Σίτι ηττήθηκε. Όπως άλλωστε συνέβη και κάθε άλλη φορά που ο Ισπανός έχει λείψει φέτος.

Ο Ρόδρι έχει απουσιάσει σε 4 ματς την τρέχουσα σεζόν και οι Πολίτες έχουν ηττηθεί σε όλα! Τρία από αυτά στην Premier League, (Γουλβς, Άρσεναλ, Άστον Βίλα) κι ένα στο League Cup (Νιούκαστλ). Ένα στατιστικό που σίγουρα υπογραμμίζει τη σημασία του Ισπανού για τη Μάντσεστερ Σίτι!

