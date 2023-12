Γκουαρδιόλα: «Αν πάρω και φέτος το τρεμπλ, θα αποσυρθώ!»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα έβαλε... φωτιά στον βρετανικό Τύπο, αναφέροντας μεταξύ σοβαρού κι αστείου πως θα αποσυρθεί από την προπονητική αν η Σίτι κατακτήσει και φέτος το τρεμπλ.

Αν και δεν έκανε το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα συγκριτικά με τα στάνταρ που μας έχει συνηθίσει, η Μάντσεστερ Σίτι σταδιακά απέκτησε ρυθμό και σάρωσε τα πάντα στο διάβα της την περσινή σεζόν φτάνοντας μέχρι την κατάκτηση ενός ιστορικού τρεμπλ.

Με τις προσδοκίες πλέον γύρω από τους Citizens να έχουν αγγίξει τον ουρανό, ο Καταλανός ρωτήθηκε για τους στόχους φετινή περίοδο με δεδομένο πως πέρσι σήκωσαν τα τρία μεγαλύτερα τρόπαια.

Η απάντηση του έμπειρου τεχνικού ήταν αφοπλιστική, με τον προπονητή των Citizens να τονίζει πως αν η ομάδα του καταφέρει να κατακτήσει ξανά το τρεμπλ θα αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο.

«Αν κατακτήσουμε και φέτος το τρεμπλ, θα αποσυρθώ. Αυτό είναι σίγουρο» τόνισε, προτού προσθέσει. Αλλά τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο να σκεφτούμε τίτλους Ξεχάστε το! Είναι μεγάλο λάθος» κατέληξε.

🚨Pep Guardiola claims he could ‘retire’ at the end of the season during pre-match interview pic.twitter.com/JI51QYEL44

“If we win the treble this season I'll retire” 😅



Pep Guardiola understands how difficult it will be to repeat last season's haul of silverware 🏆🏆🏆#PLonPrime #AVLMCI pic.twitter.com/2oTKstx2Rh