Η Μάντσεστερ Σίτι δεν κατάφερε να απειλήσει ξανά τον Μαρτίνες μετά την τελευταία φάση του Έρλινγκ Χάαλαντ στο 11ο λεπτό του αγώνα με την Άστον Βίλα.

Μια από τις χειρότερες εμφανίσεις επί Πεπ Γκουαρδιόλα πραγματοποίησε το βράδυ της Τετάρτης απέναντι στην Άστον Βίλα η Μάντσεστερ Σίτι, γνωρίζοντας την ήττα με 1-0 από την ομάδα του Ουνάι Έμερι που «σκαρφάλωσε» στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, έχοντας μπροστά ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι με την Άρσεναλ.

Η Άστον Βίλα κατάφερε να... ισοπεδώσει τη Μάντσεστερ Σίτι, με τους «πολίτες» να μην... εμφανίζονται ποτέ στο γήπεδο. Ειδικότερα, από το 11ο λεπτό και αργότερα, οι ποδοσφαιριστές του Πεπ ήταν σκιά του εαυτού τους, μην μπορώντας να κάνουν το παιχνίδι τους στο «Villa Park» που «έβραζε».

Ένα στατιστικό που αναδεικνύει τη μεγάλη εμφάνιση της Βίλα αλλά παράλληλα και την προβληματική εικόνα της Σίτι, είναι το γεγονός ότι η τελευταία ευκαιρία των «πολιτών» στον αγώνα, σημειώθηκε στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης.

Man City accumulated 0.00(xG) after the 11th minute against Aston Villa.