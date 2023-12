Συμφωνία ρεκόρ της Premier League για τα τηλεοπτικά δικαιώματα, η οποία θα βάλει στα ταμεία της το εξωφρενικό ποσό των 7,8 δισεκατομμυρίων ευρώ για την τετραετία 2025-2029.

Και κάπως έτσι το χρήμα να συνεχίζει να ρέει άφθονο στην Premier League! Το αγγλικό πρωτάθλημα έκανε και πάλι τη διαφορά θέτοντας νέα ορόσημα στη βιομηχανία του ποδοσφαίρου, ολοκληρώνοντας κολοσσιαίο deal για τα τηλεοπτικά δικαιώματα των αγώνων ύψους 7,8 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Πρόκειται φυσικά για τη μεγαλύτερη συμφωνία για την παροχή δικαιωμάτων προς αθλητικά Μέσα που έχει συναφθεί ποτέ στο Ηνωμένο Βασίλειο, με το «Sky Sports» σε πρώτο πλάνο και το «TNT» δευτερευόντως να εξασφαλίζουν τη μετάδοση των αγώνων, τη στιγμή που το «BBC» θα έχει τα δικαιώματα για τα highlights και των 380 αγώνων το χρόνο.

Το deal μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών έχει ως ορίζοντα την τετραετία 2025-2029 αρχής γενομένης από τη σεζόν 2025-2026, με το «Sky Sports» να κλειδώνει 70% περισσότερους αγώνες σε σύγκριση με τη προηγούμενη συμφωνία που θέτει πλέον νέο ρεκόρ μεταδόσεων στις μίνιμουμ 215 τη σεζόν!

Την ίδια στιγμή το διάσημο τηλεοπτικό δίκτυο για πρώτη φορά στην ιστορία του θα παρέχει ταυτόχρονη αποκλειστική κάλυψη όλων των δέκα αγώνων της τελευταίας αγωνιστικής κάθε αγωνιστικής περιόδου.

Συνολικά η συμφωνία αφήνει μια για πάντα πίσω το προηγούμενο ρεκόρ για τα τηλεοπτικά δικαιώματα αξίας 5,9 εκατομμυρίων ευρώ, με την Premier League να προσθέτει πως το εν λόγω deal εξασφαλίζει την οικονομική ευρωστία των επαγγελματικών ομάδων τουλάχιστον μέχρι το 2029.

🚨BREAKING🚨: Sky Sports agree new Premier League rights deal



Sky Sports to show 70% more matches – a record 215 games - in a new four year-deal from 2025/26.



More Premier League action than any other broadcaster, with at least four matches every week. pic.twitter.com/Q9ye5w9Vzj