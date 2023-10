Η απουσία του Ρόδρι στοίχισε για ακόμη μια φορά στη Μάντσεστερ Σίτι, καθώς η ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα ηττήθηκε για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι χωρίς τον Ισπανό χαφ, ο οποίος αποδεικνύεται ότι είναι ο... X-factor των «πολιτών».

Μεγάλη νικήτρια του ντέρμπι της 8ης αγωνιστικής της Premier League, αναδείχθηκε η Άρσεναλ, επικρατώντας με 1-0 της Μάντσεστερ Σίτι χάρη σε ένα γκολ του Γκάμπριελ Μαρτινέλι στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης. Μια νίκη που... έστειλε την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα στην κορυφή της βαθμολογίας, μαζί με την Τότεναμ, με τη Μάντσεστερ Σίτι παράλληλα να «πέφτει» στην 3η θέση και στο -2.

Για τους «πολίτες» είναι και κάτι το πρωτόγνωρο αυτό που συνέβη στο «Έμιρεϊτς», καθώς για πρώτη φορά μετά το 2018, η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα χάνει back-to-back σε επίπεδο Premier League.

❌ Manchester City have lost back to back league games for the first time since 2018!



Pep can't wait to get Rodri back... 😬 pic.twitter.com/GLpNDkl6Jb — Footy Accumulators (@FootyAccums) October 8, 2023

Ο λόγος... ακούει στο όνομα Ροντρίγκο Ερνάντεθ Κασκάντε ή πιο απλά, Ρόδρι. Ο Ισπανός χαφ απουσίασε λόγω της κόκκινης κάρτας που δέχτηκε στο παιχνίδι με τη Νότιγχαμ Φόρεστ, «πληγώνοντας» έτσι την ομάδα του στο μεγάλο ντέρμπι με την Άρσεναλ.

Μια ακόμη αναμέτρηση όπου αποδείχθηκε ότι τη δεδομένη στιγμή, ο Ρόδρι είναι ο πιο καταλυτικός ποδοσφαιριστής της μηχανής που έχει φτιάξει ο Πεπ Γκουαρδιόλα . Χρειάστηκαν να περάσουν πέντε ολόκληρα χρόνια για να ηττηθεί δύο συνεχόμενες φορές στο πρωτάθλημα η Σίτι.

Το πιο «τρελό» της υπόθεσης ωστόσο, είναι το γεγονός ότι οι «πολίτες» ηττήθηκαν και στα τρία παιχνίδια που απουσίασε ο 27χρονος, καθώς πέρα από τις δύο αναμετρήσεις για το πρωτάθλημα απέναντι σε Γουλβς και Άρσεναλ, η Μάντσεστερ Σίτι έχασε και από τη Νιούκαστλ στον νοκ άουτ αγώνα για το Carabao Cup.

Τα στατιστικά, δείχνουν στο 100% το πόσο καταλυτικός είναι για τους πρωταθλητές Αγγλίας ο Ρόδρι. Από το καλοκαίρι του 2019 που έκανε και το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Σίτι, οι «πολίτες» έχουν ποσοστό νικών 74% στην Premier League, στα 144 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί ο Ισπανός. Αντιθέτως, το ποσοστό στους 15 αγώνες που δεν έχει αγωνιστεί ο Ρόδρι, πέφτει στο 66%, που σημαίνει ότι η ομάδα του Γκουαρδιόλα χάνει ένα παιχνίδι ανά τρία, όταν δεν βρίσκεται στο «τερέν» ο Ισπανός χαφ.

Man City with & without Rodri 📊👀 pic.twitter.com/hXHw7JWYPL October 8, 2023

Παράλληλα, στα τελευταία επτά εκτός έδρας παιχνίδια που δεν έχει αγωνιστεί ο Ρόδρι στην Premier League, η Σίτι έχει ηττηθεί τέσσερις φορές, με το ποσοστό ηττών να φτάνει στο απίστευτο 57% για τα δεδομένα των «πολιτών».

⚠️ Man City have lost 4 of last 7 @premierleague away games (57%) when Rodri hasn't started:



July 2020 - Southampton

August 2021 - Tottenham

May 2023 - Brentford

September 2023 - Wolves



City have lost 15% of PL away games (11 of 71) when Rodri has started pic.twitter.com/lwcPRlFtgL — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) October 8, 2023

Μέσα στη σεζόν, η Σίτι έχει δώσει μέχρι στιγμής 12 παιχνίδια, με τον Ρόδρι να έχει δώσει το «παρών» στα εννιά εξ αυτών, τα οποία έληξαν όλα υπέρ της πρωταθλήτριας Ευρώπης.

Manchester City this season:



9-0 with Rodri



0-3 without Rodri https://t.co/3CffCJ3SZ4 — The Elastico 🇧🇷⚽️ (@the_elastico) October 8, 2023

«Είναι παίκτης κορυφαίας ποιότητας. Για μένα ο Ρόδρι είναι ο κορυφαίος μέσος στην Ευρώπη. Είμαι χαρούμενος για τη νίκη, αλλά και ότι υπάρχουν στην ομάδα παίκτες όπως ο Ρόδρι», είχε δηλώσει για τον Ισπανό χαφ ο Πεπ Γκουαρδιόλα μετά το τέλος της αναμέτρησης με τον Ερυθρό Αστέρα για την 1η αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Το μεγάλο ντέρμπι με την Άρσεναλ έδειξε και πάλι ότι η Μάντσεστερ Σίτι είναι μια... γήινη ομάδα η οποία αντιμετωπίζεται, όταν δεν βρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο ο Ρόδρι. Το θετικό για τους «πολίτες» και τον Γκουαρδιόλα αυτή τη στιγμή, είναι ότι η ποινή του Ισπανού χαφ έληξε, κάτι που σημαίνει ότι θα είναι κανονικά διαθέσιμος με την επιστροφή από τις εθνικές ομάδες.