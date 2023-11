Λίγες ημέρες μετά το επίσημο ντεμπούτο του Φρανσέσκο Καμάρντα με τη φανέλα της Μίλαν, οι Ιταλοί φέρνουν στο προσκήνιο τους πρώτους «μνηστήρες»

Χωρίς να προλάβει καλά-καλά να συνειδητοποιήσει το ιστορικό του επίτευγμα, ο Φρανσέσκο Καμάρντα γίνεται στόχος των «μεγάλων» της Premier League. Σύμφωνα με τα ιταλικά Μέσα, η Μάντσεστερ Σίτι και η Άρσεναλ έχουν ήδη «κυκλώσει» το όνομα του 15χρονου επιθετικού της Μίλαν και αναμένεται να δώσουν μάχη για την απόκτηση του.

Όπως τονίζει η «Tuttosport», οι «πολίτες» και οι «κανονιέρηδες» έχουν ήδη δείξει το ενδιαφέρον τους για το σούπερ ταλέντο των «ροσονέρι» και εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να κινηθούν αναλόγως μέσα στο καλοκαίρι του 2024.

Ο Καμάρντα έγραψε ιστορία, όταν στο 83ο λεπτό του αγώνα της Μίλαν με τη Φιορεντίνα ο Στέφανο Πιόλι έριξε στο ματς τον νεαρό σέντερ φορ, ο οποίος έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί στη Serie A σε ηλικία 15 ετών, οκτώ μηνών και 16 ημερών ή αλλιώς 15 ετών και 260 ημερών!

