Ο Στέφανο Πιόλι έβαλε στο 83ο λεπτό του αγωνα της Μίλαν με τη Φιορεντίνα τον 15χρονο επιθετικό Φρανσέσκο Καμάρντα, ο οποίος είναι ο νεότερος παίκτης στην ιστορία της Serie A.

Ο Φρανσέσκο Καμάρντα έγραψε ιστορία. Στο 83ο λεπτό του αγώνα της Μίλαν με τη Φιορεντίνα ο Στέφανο Πιόλι έριξε στο ματς τον νεαρό σέντερ φορ, ο οποίος έγινε ο νεότερος ποδοσφαιριστής που έχει αγωνιστεί στη Serie A σε ηλικία 15 ετών, οκτώ μηνών και 16 ημερών ή αλλιώς 15 ετών και 260 ημερών!

Το wonder kid των Ροσονέρι έχει 500+ γκολ με τα ροσονέρι στις μικρές ηλικιακές κατηγορίες και στα 15 του πήρε τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής στην κορυφαία κατηγορία της Ιταλίας με την ανδρική ομάδα της Μίλαν. Οι φίλοι των Μιλανέζων αποθέωσαν τον νεαρό φορ, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομα του.

Ο Καμάρντα ξεπέρασε τον Γουίσντομ Άμι, ο οποίος είχε κάνει το ντεμπούτο του με την Μπολόνια σε ηλικία 15 ετών και 274 ημερών.

