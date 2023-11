Πρόταση στον Κάρλο Αντσελότι για την τεχνική της ηγεσία φέρεται να κατέθεσε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

«Βόμβα» με Κάρλο Αντσελότι θέλει να πυροδοτήσει η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Μπορεί οι Άγγλοι να τονίζουν συνεχώς ότι ο Έρικ Τεν Χαγκ είναι ο... άνθρωπος του Τζιμ Ράτκλιφ για την επόμενη ημέρα της ομάδας, ωστόσο οι Ισπανοί φέρνουν στην επιφάνεια νέα δεδομένα.

Σύμφωνα με την «Deportes Cope», η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει καταθέσει πρόταση στον Κάρλο Αντσελότι με σκοπό να αναλάβει ο Ιταλός προπονητής την τεχνική ηγεσία του συλλόγου την επόμενη σεζόν. Όπως τονίζουν οι Ισπανοί, στη Γιουνάιτεντ πιστεύουν ότι ο «Don Carlo» είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να ανοίξει τη νέα σελίδα του συλλόγου την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Την ίδια στιγμή, η Ρεάλ Μαδρίτης φέρεται να περιμένει τον Ιταλό, έχοντας προτείνει ανανέωση και νέο διετές συμβόλαιο. Παράλληλα, στη Βραζιλία θεωρούν «τελειωμένη» τη συμφωνία του Αντσελότι με τη «Σελεσάο»...

🚨 Carlo Ancelotti reportedly has an offer on the table from Manchester United.



(Source: @AranchaMOBILE) pic.twitter.com/fQSzueEJHL