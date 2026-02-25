Η δίκη του Χάρι Μαγκουάιρ για την επίθεση στον Έλληνα αστυνομικό ενδέχεται να αναβληθεί για 5η φορά.

Ήταν καλοκαίρι του 2020, όταν ο Χάρι Μαγκουάιρ έγινε πρώτο θέμα στα ελληνικά και ξένα ΜΜΕ, έχοντας συλληφθεί στο νησί της Μυκόνου.

Ο αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε κριθεί ένοχος για κατηγορίες επιβαρυντικής επίθεσης, αντίστασης κατά της σύλληψης και επανειλημμένων αποπειρών δωροδοκίας στο Δικαστικό Μέγαρο της Σύρου, ενώ βρισκόταν σε οικογενειακές διακοπές.

Οι κατηγορίες εναντίον του ήρθαν μετά από μια συμπλοκή με αστυνομικούς, η οποία οδήγησε σε ισχυρισμούς για απόπειρα δωροδοκίας, αφού ο αμυντικός των ''Red Devils'' οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα.

Ο Μαγκουάιρ κρίθηκε ένοχος και του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 21 μηνών με αναστολή. Ωστόσο, άσκησε έφεση κατά της ετυμηγορίας, η οποία, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, ακυρώθηκε αμέσως. Η πρώτη εκ νέου δίκη αναβλήθηκε τον Μάιο του 2023, καθώς ο συνήγορός του δεν ήταν διαθέσιμος λόγω σύγκρουσης χρονοδιαγράμματος. Μια δεύτερη απόπειρα αναβλήθηκε στη συνέχεια λόγω απεργίας δικηγόρων τον Φεβρουάριο του 2024. Δύο ακόμη εκ νέου δίκες έχουν επίσης αναβληθεί, με την τελευταία ημερομηνία να έχει οριστεί για τις 4 Μαρτίου.

Ωστόσο, όπως προκύπτει, η δίκη ενδέχεται να αναβληθεί και για 5η φορά, ενώ αν φτάσουμε στο... 2028 και δεν έχει πραγματοποιηθεί, τότε ίσως να μην γίνει και ποτέ, καθώς βάσει της ελληνικής νομοθεσίας μπορεί να παραγραφεί έπειτα από 8 χρόνια.