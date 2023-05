Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Βραζιλίας, Εντάλδο Ροντρίγκες, αποκάλυψε πως ο Κάρλο Αντσελότι είναι ο πρώτος στόχος για την τεχνική ηγεσία της Σελεσάο.

Εδώ και καιρό είναι γνωστό πως ο Κάρλο Αντσελότι βρίσκεται στη λίστα της Ομοσπονδίας της Βραζιλίας για την διαδοχή του Τίτε στην τεχνική ηγεσία της Σελεσάο. Ο Ιταλός τεχνικός έχει συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το καλοκαίρι του 2024, όμως δεν είναι σίγουρο πως θα το εξαντλήσει, με τους Μερένγκες να έχουν ανοίξει ήδη δίαυλο επικοινωνίας με τον Ζινεντίν Ζιντάν για το το τέταρτο «κεφάλαιο» της συνεργασίας τους.

Ο πρόεδρος της ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Βραζιλίας, Εντάλδο Ροντρίγκες, είχε πει πριν περίπου δέκα μέρες πως ο 63χρονος κόουτς είναι ο αγαπημένος τόσο των παικτών όσο και των οπαδών της χώρας του καφέ και με νέες δηλώσεις του στο BeIn Sports επιβεβαίωσε πως ο πολυνίκης προπονητής του Champions League είναι ο πρώτος στόχος για την επόμενη μέρα της Σελεσάο.

«Δεν λέω ότι ο Αντσελότι έχει προσφορά από εμάς, αλλά εξετάζουμε αν θέλει να έρθει. Έχουμε ένα αρχικό πλάνο και το λέω για πρώτη φορά ειλικρινά. Δεν έχει νόημα να το κρύβουμε. Ο Αντσελότι είναι ο αγαπημένος μας για τον πάγκο της εθνικής», ανέφερε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας.

