Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει δυο σοβαρούς λόγους να επιθυμεί τον υποβιβασμό της Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Η φετινή Premier League έχει φτάσει αισίως στην 28η αγωνιστική της, δηλαδή 10 πριν το φινάλε και όλα είναι ανοιχτά σε κάθε «μέτωπο», είτε αφορά τη μάχη του τίτλου, της Ευρώπης και της παραμονής.

Στην τελευταία κατηγορία υπάρχει έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, καθώς τη δεδομένη στιγμή, η Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη βρίσκεται μόλις στο +2 από την επικίνδυνη ζώνη, έχοντας 27 πόντους.

Το σύνολο του Βίτορ Περέιρα έχει αρκετά δύσκολο έργο μπροστά του, και...η Μάνστεστερ Γιουνάιτεντ μάλλον παρακαλάει τον υποβιβασμό της Φόρεστ. Οι λόγοι είναι δυο και μάλιστα πολύ απλοί. Ακούνε στο όνομα Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ και Έλιοτ Άντερσον.

Πρόκειται για τα δυο -αντικειμενικά- πιο σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που διαθέτει η Νότιγχαμ και φυσικά βρίσκονται στη λίστα των «κόκκινων διαβόλων» για τη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού. Αμφότεροι αρέσουν στους ανθρώπους της Γιουνάιτεντ και θεωρούνται ικανότατοι να προσφέρουν λύσεις και να ανεβάσουν το επίπεδο της ομάδας.

Αντιλαμβάνεται κανείς λοιπόν πως πιθανός υποβιβασμός της Φόρεστ θα κάνει πιο προσιτή, τόσο από άποψη διαπραγματεύσεων όσο και από οικονομικής πλευράς, την απόκτηση των προαναφερθέντων άσων.