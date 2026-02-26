Σαν σήμερα το 1999, ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον βρέθηκε σε δύσκολη θέση και αναγκάστηκε να φτάσει μέχρι το δικαστήριο, λόγω του στομαχιού του...

Το 1999 ήταν ξεκάθαρα η χρονιά της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Ήταν η χρονιά του τρεμπλ, του θαύματος στις καθυστερήσεις του τελικού του Champions League με την Μπάγερν Μονάχου, η χρονιά που ο Άλεξ Φέργκιουσον έγινε Σερ. Μέχρι πάντως να φτάσουμε σε όλα αυτά, το '99 είχε μπει κάπως ζόρικα για τον Σκωτσέζο προπονητή, ο οποίος σαν σήμερα πριν από 27 χρόνια, βρέθηκε σε πολύ, πολύ δύσκολη θέση... Τόσο δύσκολη, που θα κατέληγε στο δικαστήριο λίγους μήνες μετά, όχι για κάποιο σοβαρό αδίκημα, αλλά για μία άκρως άβολη κατάσταση με πρωταγωνιστή τον τότε κόουτς των Κόκκινων Διαβόλων και μερικούς αστυνομικούς!

Την 26η Φεβρουαρίου λοιπόν, η τροχαία του Μάντσεστερ σταμάτησε μία BMW η οποία κινείτο στη ΛΕΑ του αυτοκινητόδρομου Μ602, στο ύψος του Ικλζ. Όταν το όχημα ακινητοποιήθηκε, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν έκπληκτοι ότι οδηγός ήταν ο Φέργκιουσον, ο οποίος τη στιγμή εκείνη, δεν είχε εξηγήσεις να δώσει αναφορικά με τον λόγο που είχε μπει παρανόμως με το αυτοκίνητό του στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης. Κάτι που ενδεχομένως μετάνιωσε αργότερα...

Η υπόθεση λοιπόν θα έφτανε στο δικαστήριο αρκετό καιρό μετά, τον Οκτώβριο, με τον 57χρονο τότε προπονητή να έχει κατακτήσει στο μεταξύ το ιστορικό τρεμπλ με τη Γιουνάιτεντ. Εντέλει, ο Φέργκι αποφάσισε να αποκαλύψει στους δικαστές του Μπέρι τι τον είχε οδηγήσει στην πράξη αυτή...

Βλέπετε, το βράδυ πριν το περιστατικό, ο Σκωτσέζος είχε αντιμετωπίσει στομαχικές διαταραχές, που τον οδήγησαν το επόμενο πρωί να συμβουλευτεί τον γιατρό της ομάδας, Μάικ Στόουν, ο οποίος τον προμήθευσε με χάπια Imodium. Κατά τα λόγια του Σερ Άλεξ, «γύρω στο μεσημέρι ένιωθα καλύτερα και σκέφτηκα ότι το Imodium έκανε δουλειά. Όμως όταν μπήκα στον Μ602, άρχισα να πονάω ξανά. Κάποια στιγμή που σταμάτησα λόγω κίνησης, πήρα ένα ακόμη χάπι και έμεινα εκεί για 4-5 λεπτά. Εντέλει, αποφάσισα να γυρίσω στο Ολντ Τράφορντ».

Ο δικηγόρος του, Νικ Φρίμαν, ρώτησε τον Φέργκιουσον «για να το θέσουμε λαϊκά, έπρεπε να πάτε στην τουαλέτα;», για να λάβει την απάντηση «ουσιαστικά αυτό. Κάπου έπρεπε να πάω και γρήγορα». Ο Σκωτσέζος είχε αποφύγει να εξηγήσει στους αστυνομικούς που τον είχαν σταματήσει τι ακριβώς συνέβαινε γιατί ντρεπόταν, ωστόσο η υπόθεση θα γινόταν εντέλει γνωστή όταν θα κατέληγε στο δικαστήριο!

«Ο πελάτης μου είχε δύο επιλογές, είτε θα έκανε το αδιανόητο, είτε θα έπαιρνε δραστικά μέτρα. Θα μπορούσε να έχει δηλώσει ένοχος για να αποφύγει τη δημοσιότητα, δεν είναι εύκολο για κάποιον στη θέση του να έρθει στο δικαστήριο και, με όλον τον σεβασμό, να εξηγήσει τα στομαχικά του προβλήματα εκείνη τη μέρα», αγόρευσε εν συνεχεία ο Φρίμαν, με το δικαστήριο να αθωώνει τον Σερ Άλεξ και το θέμα να λήγει κάπου εκεί...