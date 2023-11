Ο Πεπ Γκουαρδιόλα θέλησε να αποθεώσει τον Ντόμινικ Σόμποσλαϊ εν όψει του ντέρμπι με τη Λίβερπουλ, ωστόσο έκανε ένα... επικό λάθος με την προφορά του ονόματος του Ούγγρου.

Σε ρυθμούς ντέρμπι κινείται όλη η Premier League, καθώς η πρωτοπόρος Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα, θα υποδεχτεί στο Μάντσεστερ τη Λίβερπουλ του Γιούργκεν Κλοπ που βρίσκεται μόλις έναν βαθμό πίσω.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα που μίλησε χθες στη συνέντευξη Τύπου, θέλησε να αναδείξει την... επιστροφή των «κόκκινων», κάνοντας ειδική αναφορά σε ποδοσφαιριστές του Κλοπ, μεταξύ των οποίων και ο Ντόμινικ Σόμποσλαϊ. Ωστόσο ο Καταλανός τα έκανε...μαντάρα με την προφορά του ονόματος του Ούγγρου, προσφέροντας μια επική στιγμή.

Πιο συγκεκριμένα, ο Γκουαρδιόλα θέλησε να αποθεώσει τον... Σβολάσι. Κι όμως, ο Γκουαρδιόλα έκανε λάθος με όνομα του Σόμποσλαϊ, προφέροντας τον «Σβολάσι», χωρίς να καταλαβαίνει το λάθος του εκείνη τη στιγμή.

Pep Guardiola’s pronunciation of “Szoboszlai” is absolutely mental 😂 pic.twitter.com/XpvlVpPh4i

Βέβαια, ο Ούγγρος δεν κράτησε κακία στον τεχνικό της Σίτι, καθώς «γέλασε» στα social media με τα χαρακτηριστικά emojis.

📲| Dominik Szoboszlai reacts to Pep Guardiola not pronouncing his name correctly. pic.twitter.com/g9btihRZIM