Ένα τρομερό promo βίντεο για το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και τη Λίβερπουλ δημιούργησαν οι Άγγλοι.

Το μεγάλο ντέρμπι της 13ης αγωνιστικής της Premier League έφτασε. Μάντσεστερ Σίτι και Λίβερπουλ διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο «Etihad Stadium» (14:30), με τους Άγγλους να δημιουργούν ένα επικό promo βίντεο για το μεγάλο παιχνίδι της αγωνιστικής.

Η πρωτοπόρος Σίτι του Πεπ Γκουαρδιόλα, θα υποδεχτεί στο Μάντσεστερ τη Λίβερπουλ του Γιούργκεν Κλοπ που βρίσκεται μόλις έναν βαθμό πίσω, σε ένα ντέρμπι που έχει «μεγαλώσει» τα τελευταία χρόνια, καθώς οι δύο ομάδες έχουν μονοπωλήσει το αγγλικό ποδόσφαιρο τουλάχιστον την τελευταία πενταετία.

Το Sky Sports δεν θα μπορούσε να μη φτιάξει ένα special βίντεο. Το γνωστό αγγλικό Μέσο δημιούργησε ένα τρομερό βίντεο για το ντέρμπι, με το αποτέλεσμα να καθηλώνει, λίγες ώρες πριν από την έναρξη της αναμέτρησης.

